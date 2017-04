Gonzaga o włos, to była wielka walka – dzięki Przemek!

North Carolina – Gonzaga 71:65 w emocjonującym finale NCAA. Bulldogs kończyli go ze łzami w oczach, do wygranej zabrakło naprawę niewiele.

Jeszcze niespełna dwie minuty przed końcem Gonzaga prowadziła 65:63 po trafieniu Nigela Williamsa-Gossa. Oglądaliśmy już wówczas mało efektowną, momentami wręcz brzydką, ale jednak wielką i emocjonującą batalię. Stawka paraliżowała, nikt nie ryzykował, a na dodatek liderzy obu drużyn albo mieli kłopoty z faulami, albo grali po prostu słabo.

Jednak w kluczowym momencie lider North Caroliny, Justin Jackson, wykonał akcję za trzy punkty, a lider Gonzagi, Williams-Goss podkręcił nogę, a potem spudłował rzut z półdystansu. Gdy Isaiah Hicks trafił na 68:65 na 27 sekund przed końcem, Gonzaga spanikowała, końcówkę zawaliła.

Przemysław Karnowski swoją karierę w NCAA skończył zdobywając 9 punktów i 9 zbiórek. Miał fatalne 1/8 z gry, popełnił też 4 straty, nadrabiał rzutami wolnymi – wykorzystał aż 7 z 9 rzutów. Jego rekordowy w historii rozgrywek licznik zwycięstw zatrzymał się na 137.

Not the ending he wanted, but Przemek Karnowski closes his career as the winningest player in DI men's basketball history. #UnitedWeZag pic.twitter.com/xujTqCf8CG

— NCAA March Madness (@marchmadness) April 4, 2017