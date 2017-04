Goods wygrał dogrywkę – Czarni żegnają Kinga

Paweł Kikowski zdobył 29 punktów i walczył do końca, ale to Anthony Goods został bohaterem spotkania w Słupsku. Energa Czarni pokonali Wilki 84:77 po dogrywce.

Swoje pierwsze punkty w meczu Anthony Goods zdobył 13 sekund przed końcem czwartej kwarty. Wcześniej tylko pudłował, grał słabo. Ale to on został bohaterem dogrywki, w której rzucił aż 10 „oczek”. Z drugiej strony – to także on nie trafił rzutu wolnego 6 sekund przed końcem czwartej kwarty, po czym Paweł Kikowski wejściem pod samą obręcz zdążył wyrównać na dogrywkę.

„Kiko” grał świetnie, rzucił aż 29 punktów. To głównie dzięki niemu King odrobił wysokie straty z pierwszej połowy (12:29) i do końca walczył o wygraną. Gorzej jednak wypadli rozgrywający, którzy niedawno błysnęli strzelecką formą – Russell Robinson rzucił co prawda 16 punktów, ale miał tylko 3/12 z gry. Robert Skibniewski trafił tylko 1 z 4 rzutów, miał też 4 straty.

Czarni długo nie potrafili uciec Kingowi, ale wygrali zasłużenie – prowadzili przez 44 minuty, mieli lepszą skuteczność rzutów, a także więcej graczy na solidnym poziomie (Marcus Ginyard, Chavaughn Lewis, Greg Surmacz, David Kravish). No i nie mieli takiej zapaści z dystansu jak goście – King trafił tylko 2 z 22 trójek, coś nieprawdopodobnego.

W dogrywce goście przez moment prowadzili punktem, ale wtedy Goods trafił za trzy i poprawił jeszcze skutecznym wejściem. A gdy King zbliżył się jeszcze na dwa punkty, Amerykanin znów wszedł pod kosz, a potem zaliczył asystę przy kluczowej trójce Surmacza.

Czarni nadal są w grze o play-off, choć w sobotę wygrywali także ich konkurenci – Dąbrowa, Turów i Trefl. Kingowi pozostało już tylko dograć ten rozczarowujący sezon do końca.

ŁC

