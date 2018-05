Gorący Stephen Curry – wrócił w wielkiej formie

Żadnej przerwy nie było widać, rola rezerwowego nie była w stanie przeszkodzić. Steph Curry w pierwszym meczu po kontuzji pokazał rewelacyjną dyspozycję – zdobył 28 punktów, a Warriors wygrali już drugi mecz z Pelicans.

Kontuzja kolana i 6 tygodni przerwy. Teoretycznie zawodnik może potrzebować nieco czasu, aby wrócić do optymalnej formy. Ale nie Stephen Curry, który także wchodząc z ławki był gorący już od pierwszych minut wtorkowego meczu z New Orleans.

Były MVP ligi w 27 minut na parkiecie zdobył 28 punktów, miał 7 zbiórek i 3 przechwyty. Trafił bardzo dobre 5/10 z dystansu. W meczu zakończonym różnicą 5 oczek (121:116), Warriors z nim na boisku zanotowali aż „+26”, co było zdecydowanie najlepszym wynikiem w drużynie.

Wszyscy przypomnieli sobie, że Curry jest takim specjalistą od błyskotliwych powrotów po kontuzjach. Dwa lata temu wrócił na mecz 4 serii z Blazers i zdobył 40 punktów, w tym 17 w dogrywce. Nawet w tym sezonie, w grudniu przeciwko Grizzlies, w pierwszym występie po przerwie, zanotował 38 punktów.

Tym razem robił na boisku takie rzeczy, jakby nie miał wcześniej żadnych problemów ze zdrowiem:

