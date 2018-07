Gordon Hayward już w świetnej formie – trafia jak maszyna (WIDEO)

Powrót do gry skrzydłowego Boston Celtics jest już coraz bliższy. Nagrania z treningów Gordona Haywarda wyglądają bardzo obiecująco.

Świetny skrzydłowy, po przejściu do Bostonu z Utah Jazz, opuścił praktycznie cały sezon po paskudnej kontuzji kostki odniesionej już w pierwszym meczu z Celtics. Wszystko wskazuje na to, ze 28-letni zawodnik będzie gotowy do gry od początku nowych rozgrywek. Zobaczcie, jak prezentuje się na treningu:

