Górnik lepszy od Pruszkowa – Niedźwiedzki dominuje

Już czwarte z rzędu double – double zaliczył Piotr Niedźwiedzki, a Górnik Trans.eu pokonał Elektrobud-Investment ZB Pruszków 62:51. Beniaminek z Wałbrzycha pnie się w górę tabeli.

W tych butach Stephen Curry trafia wielkie rzuty >>

Nie talent i popisy strzeleckie, ale warunki fizyczne i zaangażowanie – to zdecydowało o wygrane gospodarzy w piątkowym meczu 1. ligi. Górnik totalnie zdominował rywalizację o zbiórki (43:26) i mocną obroną zdołał zatrzymać Pruszków na zaledwie 51 punktach w meczu.

Kolejny bardzo dobry występ zaliczył Piotr Niedźwiedzki. 25-letni środkowy (210 cm) tym razem zanotował aż 19 punktów i 18 zbiórek. To jego czwarte double double z rzędu i piąte w sezonie. Były zawodnik ekstraklasy w tych rozgrywkach notuje średnie na poziomie 19.3 pkt. oraz 11.1 zbiórek, trafia 63.4% rzutów z gry.

Goście z Pruszkowa trafili tylko 5/25 (20%) z dystansu. Najlepszym strzelcem był Karol Kamiński (21 lat, 193 cm), który zdobył 17 punktów.

Górnik Wałbrzych zaczyna sezon od bilansu 4-3, już w środę czego go poważny sprawdzian – regionalne derby z liderem tabeli, FutureNet Śląskiem Wrocław. Elektrobud-Investment ZB Pruszków po tym meczu ma bilans 2-5.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

W tych butach Stephen Curry trafia wielkie rzuty >>