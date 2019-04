Górnik wygrywa ze Śląskiem – Niedźwiedzki szkoli Dziewę

W derbach nie może być łatwo! Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał FutureNet Śląsk Wrocław 100:91 i w ćwierćfinale 1. ligi przegrywa tylko 1:2. Gwiazdą serii jest Piotr Niedźwiedzki.

Po pewnym 2:0 Śląska z meczów we Wrocławiu, także w sobotnim spotkaniu w Wałbrzychu zanosiło się na wygraną faworytów. Goście zdobyli aż 27 punktów w 1. kwarcie, a do przerwy prowadzili 45:42. Potem nastąpił jednak koncert gry Górnika.

Gospodarze wygrali trzecią część meczu aż 31:15 i nie oddali inicjatywy aż do końca meczu. Rywalizację pod koszem w tej serii po raz kolejny zdominował Piotr Niedźwiedzki, który tym razem miał 23 punkty, 14 zbiórek i 4 bloki. Trafił świetne 4/5 z dystansu. Jego konkurent, MVP rozgrywek, Aleksander Dziewa zaliczył jedno z najsłabszych spotkań w sezonie, trafił zaledwie 1 z 8 rzutów z gry. W tej serii (pamiętajmy, że Śląsk prowadzi 2:1) zdecydowanie górą jest lider Górnika.

Piotr Niedźwiedzki kontynuuje grilowanie Śląska Wrocław.

G3 1 rundy playoffów: 23 punkty, 14 zbiórek, 2 asysty, 4 bloki + wygrana

G2: 22-9-2

G1: 25-17-1#1LKosz — Jacek (@k44wy3p52) April 13, 2019

W Śląsku bardzo wysoką formę potwierdził Krzysztof Jakóbczyk, który zdobył 15 punktów. Także 15 oczek miał Jakub Musiał. Goście z Wrocławia w meczu trafili jednak tylko 37% rzutów z gry, a Górnik aż 59%!

Niedzielne spotkanie numer 4 (godz. 17.00) odbędzie się także w Wałbrzychu i zapowiada się ekscytująco. Rywalizacja toczy się do 3 wygranych.

