Górnik z nowym trenerem – Grudniewski za Radomskiego

Ceniony za pracę w Lesznie Łukasz Grudniewski został nowym trenerem Górnika Trans.eu Wałbrzych. Zastąpił na stanowisku Marcina Radomskiego.

Łukasz Grudniewski przez ostatnie 4 lata pracował w Lesznie, awansując z Polonią do 1. ligi, potem grając w playoff. W sezonie 2017/18 prowadzony przez niego zespół zajął 3. miejsce, a on został uznany najlepszym trenerem wśród pierwszoligowców.

Minione rozgrywki Polonia Jamalex skończyła jednak na dość rozczarowującej, 9. pozycji. Według nieoficjalnych informacji, klub jest obecnie w trudnej sytuacji i nie wiadomo na dziś, jakie będą jego dalsze losy. O przejściu trenera Grudniewskiego do Wałbrzycha mówiło się w środowisku już od jakiegoś czasu.

Górnik w minionym sezonie był dla odmiany nieco lepszy, skończył sezon na 8. pozycji i zaliczył naprawdę pozytywny sezon – przed rozgrywkami mówiło się raczej o walce o utrzymanie. Rozstanie z trenerem Radomskim klub z Wałbrzycha opatrzył dość enigmatycznym komentarzem „Podjęta decyzja była podyktowana różnica zdań, dotyczącą bieżącej i przyszłej współpracy na linii trener-zarząd klubu„.

