Gortat ostro: PZKosz jest w epoce kamienia łupanego

Mocna krytyka polskiej koszykówki, szczere słowa o Przemysławie Karnowskim i prawdopodobny termin zakończenia kariery – Marcin Gortat jest w Polsce i nie owija w bawełnę.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

W środę na łamach Dziennika Polskiego ukazał się wywiad z Marcinem Gortatem. Koszykarz Washington Wizards, pytany o ocenę działań Polskiego Związku Koszykówki przy okazji własnych ambicji stworzenia systemu szkoleniowego powiedział:

– PZKosz dzisiaj nie ma, gdzieś zniknął. Został w epoce kamienia łupanego, a może zgubił się się jeszcze wcześniej. Nie mówię tego tylko dlatego, żeby się wyzłośliwiać i wbijać szpilki, ale stwierdzam fakt: PZKosz jest w krytycznym stanie. Trzeba to wszystko wyczyścić i zacząć od podstaw.

Na pytanie o szanse Przemysława Karnowskiego na angaż w NBA, Gortat przyznał, że bardzo mu kibicuje, ale wie też, że wciąż na drodze do wielkiej kariery stoją przeszkody. Potwierdził, że chodzi o wagę oraz sylwetkę „Big Mamby” i że jest to problem, który tylko Przemek sam może rozwiązać.

Koszykarz Wizards przyznał też, że po zakończeniu obecnego kontraktu, który potrwa jeszcze 2 lata, chciały podpisać następną umowę, na rok, może dwa – Nie wyobrażam sobie, bym grał w NBA mając więcej niż 37 lat – zapowiada Gortat.

Całość wywiadu przeczytasz TUTAJ >>

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>