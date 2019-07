Gospodarze Eurobasketu 2021 – mecze blisko Polski!

Mistrzostwa Europy koszykarzy w 2021 roku odbędą się w czterech krajach: Niemczech, Czechach, Włoszech i Gruzji – poinformowała FIBA. Faza pucharowa zostanie rozegrana w Berlinie.

Jak poinformowała w poniedziałek światowa federacja, faza grupowa najbliższego Eurobasketu odbędzie się w 4 państwach:

Niemcy – Kolonia i Berlin,

Włochy – Mediolan,

Czechy – Praga,

Gruzja – Tbilisi.

Decydujące mecze fazy pucharowej oraz finał odbędą się w Niemczech (Berlin).

Turniej o mistrzostwo Europy odbędzie się we wrześniu 2021 roku, czyli za nieco ponad 2 lata. Eliminacje w grupach rozegrane zostaną w trakcie 3 okienek reprezentacyjnych, zawierających każdorazowo 2 mecze. Zaplanowano je na: luty i listopad 2020 oraz luty 2021.