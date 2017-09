Grecja reaktywacja – wielki Kostas Sloukas!

W meczach, które trzeba wygrać, Grecy błyszczą. Wyrzucili z EuroBasketu Polskę, a potem, sensacyjnie, Litwę (77:64). Kostas Sloukas trafił w tych meczach 10 z 13 trójek, zdobył 48 punktów.

Wcale nie ściemnialiśmy pisząc przed meczem Polska – Grecja, że rywale mają problemy. Grali słabo, wewnątrz zespołu było sporo niesnasek, kibice gwizdali na przedstawicieli federacji – wydawało się, że Grecja jest na granicy odpadnięcia z EuroBasketu, że Polska jest w stanie wyrzucić ją w turnieju.

Kilka dni później Grecy są w ćwierćfinale i znaleźli taką formę i rytm, że kolejny rywal może ich się obawiać. Strefa medalowa, coś, co tydzień temu wydawało się fantazją, jest możliwa. Tym bardziej, że w greckiej części drabinki nie ma Hiszpanii.

To wszystko w dużej mierze możliwe jest dzięki Kostasowi Sloukasowi – 27-letni mistrz Euroligi z Fenerbahce z każdym meczem gra coraz lepiej, w ostatnich spotkaniach jest świetnym organizatorem i egzekutorem. Polsce rzucił 26 punktów (8/13 z gry, w tym 5/6 za trzy), Litwę rozmontował zdobywając 21 „oczek” (7/14 z gry, w tym 5/7 za trzy), dodał do tego 4 efektowne asysty.

Sloukas po meczu swoją świetną dyspozycję tłumaczył m.in. miejscem – w hali Sinan Erdem Dome w Stambule wygrywał przecież Euroligę w 2012 roku z Olympiakosem i ostatnio z Fenerbahce.

Grecy zagrali z Litwą znakomicie – popełnili tylko 7 strat, trafili 46% trójek (11/24), uruchomili Ioannisa Bourousisa (17 punktów, 8 zbiórek) i dobrze bronili, pozwolili Litwie na ledwie 64 punkty.

Coraz ważniejszym graczem jest też środkowy Georgios Papagiannis, który zaczyna mecze w piątce zamiast Bourousisa i wyróżnia się obroną oraz dobrymi zasłonami, które pomagają obwodowym.

W ćwierćfinale Grecja spotka się ze zwycięzcą niedzielnego meczu Chorwacja – Rosja. Mecz zostanie rozegrany w Sinan Erdem Dome, Kostas Sloukas czeka.

ŁC

