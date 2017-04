Grizzlies jednak gryzą – jest walka ze Spurs

Do przerwy było równo, ale w drugiej połowie był odjazd – Memphis Grizzlies przełamali czarną serię, pokonali w play-off San Antonio Spurs 105:94, w serii jest 1-2.

Zach Randolph szybko trafił za dwa, potem trójkę dorzucił Marc Gasol. Gregg Popovich po zaledwie minucie trzeciej kwarty posadził na ławce całą piątkę, ale to nie pomogło – dalej punktowali gospodarze. Dwie trzypunktowe akcje Randolpha i Mike’a Conleya, trójka Wayne’a Seldena – z wyniku 50:46 do przerwy, dość szybko zrobiło się 64:51. I Spurs już gospodarzy nie dogonili.

Dzięki zasłużonej wygranej Grizzlies przerwali serię porażek ze Spurs, zwyciężyli ich w play-off po raz pierwszy od 6 lat. To była szalenie ważna wygrana dla przebiegu tej serii, dla wygłodniałych kibiców w Memphis i dla trenera Davida Fizdale’a, który po potężnej krytyce sędziów dostał 30 tys. dolarów kary, ale też ogromne wsparcie od swoich graczy i fanów.

Fizdale zaczął mecz piątką, która wygrała drugą połowę meczu nr 2 – z Randolphem oraz z Jamesem Ennisem III. Obaj spisali się dobrze – pierwszy rzucił 21 punktów, z czego 11 z drugiej kwarcie, drugi uzbierał 12 „oczek”. Natomiast Kawhi Leonard, który w dwóch spotkaniach w San Antonio rzucił w sumie 69 punktów, teraz został zatrzymany na 18.

Wśród gospodarzy skuteczni byli też Conley (24 punkty i 8 asyst) oraz Gasol (21 punktów i 8 zbiórek). W Spurs największym wsparciem dla słabszego Leonarda był LaMarcus Aldridge (16 punktów, 11 zbiórek).

W serii wciąż jest 2-1 dla Spurs, ale mecz nr 4 znów odbędzie się w Memphis – w niedzielę.

Czwartkowe wyniki play-off:

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 114:119, stan rywalizacji 0-3

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 104:77, stan rywalizacji 2-1

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 105:94, stan rywalizacji 1-2

