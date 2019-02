Gruba pomyłka organizatorów – to gracz Legii powinien wygrać

Sobotni konkurs rzutów za 3 punkty zakończył się emocjonującym pojedynkiem Omara Prewitta (Legia) z Michałem Chylińskim (Stal). Za zwycięzcę uznano Chylińskiego, choć jego decydujący rzut został oddany ewidentnie po czasie.

Ze stawki 6 zawodników do finału rozgrywki przeszli Omar Prewitt i Michał Chyliński oraz Tre Bussey, któremu decydujące rzuty zupełnie nie wyszły.

Omar Prewitt w decydującej fazie bardzo pozytywnie zaskoczył, zdobywając łącznie 21 punktów. Michał Chyliński także potwierdził świetną formę i w ostatniej serii trafiał wspaniale. Przed ostatnim rzutem, liczonym jako 2 punkty, miał na koncie 20 oczek. Czyli losy całego konkursu zależały od tego rzutu – Chyliński go trafił i został uznany za zwycięzcę, z 22 punktami na koncie. Jednak się okazało, niesłusznie – na powtórkach (wideo i zdjęcie poniżej) widać, że rzut oddany został po czasie.

Polak ewidentnie miał jeszcze piłkę w rękach przed ostatnim rzutem, gdy upłynął już czas na jego próby, a na zegarze, z nieznanych przyczyn, po „1” wyświetliła się cyfra „7”.

Nikt nie umniejsza klasy Michała Chylińskiego i niezręczne byłoby też odbieranie nagrody. Wypadałoby jednak, aby organizatorzy przyznali się do błędu, skoro tak istotnej pomyłki nie udało się spostrzec na czas. Rozwiązaniem mógłby być za to jakiś gest wobec Omara Prewitta, który przecież powinien wygrać ten konkurs.

Tomasz Sobiech

