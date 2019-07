Grube miliony w Eurolidze – Top 10 najwyższych kontraktów

Coraz większe pieniądze na szczytach europejskiego basketu. Rekordzistą sezonu – na tę chwilę – jest Nikola Mirotić, który w Barcelonie ma zarabiać nawet 5.6 miliona dolarów (ok. 21 mln złotych) za rok gry!

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Podane wielkości są sumami netto. Dla ułatwienia, serwis EuroHoops (z którego pochodzą dane), przeliczył wszystkie kontrakty na dolary.

Największe kontrakty w Eurolidze na sezon 2019/20:

1. Nikola Mirotić (Barcelona) – 5.6 mln USD

2. Aleksiej Szwied (Chimki) – 4.0 mln USD

3. Walter Tavares (Real) – 3.0 mln USD

4. Nando De Colo (Fenerbahce) – 2.6 mln USD

5. Nick Calathes (Panathinaikos) – 2.55 mln USD

6. Jan Vesely (Fenerbahce) – 2.4 mln USD

7. Sergio Llull (Real) – 2.2 mln USD

8-10. Sergio Rodriguez (Armani) – 2.0 mln USD

Alex Abrines (Barcelona) – 2.0 mln USD

Kostas Sloukas (Fenerbahce) – 2.0 mln USD

Tuż za listą jest grono znanych koszykarzy, którzy zarabiają w granicach 1.8-1.9 miliona dolarów. Są to m.in. Kosta Koufos, Will Clyburn czy Mike James. Na dniach do Top 10 powinien wskoczyć Shane Larkin, który najprawdopodobniej podpisze nowy kontrakt z tureckim Efesem i będzie on warty więcej niż 2 mln dolarów za sezon.

Najlepiej zarabiającym koszykarzem Europy poza Euroligą będzie Milos Teodosić, którego Virtus Bolonia zagra w tym sezonie w EuroCup. Serbski rozgrywający – w przypadku awansu do Euroligi – ma otrzymać ok. 6 milionów USD za 3 sezony gry.

RW