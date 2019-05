Gruby błąd sędziów – Śląsk żąda powtórki meczu

Arbitrzy spotkania przekazali niewłaściwej drużynie piłkę, co skończyło się 2 punktami dla Astorii. Sędziowie, na podstawie bezdusznych przepisów, nie cofnęli akcji. Śląsk przegrał mecz 1 punktem.

Klub z Wrocławia w poniedziałek poinformował oficjalnie, że po meczu Śląsk – Astoria, zakończonym wynikiem 85:86, złożył protest do PZKosz, w którym domaga się powtórzenia meczu, z powodu błędu sędziowskiego, który – zdaniem wnioskujących – wypaczył wynik meczu.

Protest ma raczej zerowe szanse powodzenia – jeśli chodzi o możliwość powtórki meczu w związku z błędem sędziego. Całą treść, dość specyficznego, uzasadnienia, można znaleźć TUTAJ >>

Oto wideo z całej sytuacji:

Link do „Analizy Refa” na ten temat znajdziecie TUTAJ >>

TS

