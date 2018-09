Grzegorz Kukiełka w Bydgoszczy – Astoria coraz mocniejsza

Bardzo doświadczony rzucający obrońca został nowym zawodnikiem Enei Astorii Bydgoszcz. Grzegorz Kukiełka był w ubiegłym sezonie jednym z ważniejszych graczy Legii Warszawa.

Grzegorz Kukiełka (33 lata, 191 cm) to jeden z bardziej znanych, ligowych obieżyświatów. W swojej bogatej karierze grał już także w Bydgoszczy – w sezonie 2005/06, gdy Astoria występowała w ekstraklasie. Ma na koncie grę w szeregu klubów PLK, w ostatnich sezonach były to m.in. Polpharma Starogard Gdański, Anwil Włocławek i Legia.

W ubiegłym sezonie w Warszawie, Kukiełka był jednym z podstawowych zawodników beniaminka, grając po ponad 21 minut na spotkanie. Notował średnie na poziomie 6.1 punktu oraz 2 zbiórek na mecz. Trafiał 47.2% rzutów z gry, w tym tylko 29.5% trójek.

Enea Astoria, która w ubiegłym sezonie była dopiero 10. zespołem rundy zasadniczej 1. ligi i nie zakwalifikowała się do playoff, tego lata potrafiła przekonać do gry w Bydgoszczy kilku graczy o rozpoznawalnych nazwiskach. Oprócz Kukiełki, zagrają tu także m.in. Jakub Dłuski, Marcin Nowakowski czy Michał Aleksandrowicz. Drużyna trenera Grzegorza Skiba staje się jednym z kilku faworytów do walki o wygranie rozgrywek w najbliższym sezonie.

