Grzegorz Surmacz: Bez pensji za prawie pół sezonu

AZS Koszalin z powodu problemów organizacyjnych i finansowych nie zgłosił się do nowego sezonu PLK. Jego ostatni kapitan, Grzegorz Surmacz mówił o sytuacji w klubie w wywiadzie dla Radia Koszalin.

Grzegorz Surmacz, były już zawodnik i zarazem kapitan AZS-u Koszalin w rozmowie z Radosławem Żmudzińskim odniósł się m.in. do zaległości klubu wobec zawodników.

– Jest mi głupio, że nie dostałem wynagrodzenia za niemal pół sezonu. Mamy grupowy czat i kilka razy w tygodniu rozmawiamy o pieniądzach. Niektórzy sięgają już po porady prawników. Chciałbym jeszcze pograć, ale zobaczymy. Jeśli będę miał być w drużynie, która ma problemy finansowe, to wolę wrócić do Kanady i iść do normalnej pracy. Nie będę musiał wówczas martwić się o wypłatę – mówił zawodnik.

– Jest mi smutno, że nakręcałem kolegów w szatni. Mówiłem „dawajcie, zrobimy to dla kibiców, dostaniemy pieniądze”. Byłem w końcu kapitanem. Chciałem to jednak zrobić dla naszych fanów, dodatkowo moja żona jest z Koszalina – powiedział Grzegorz Surmacz.

