Grzegorz Surmacz – weteran wraca do Ostrowa

Po burzliwym sezonie w Koszalinie, Grzegorz Surmacz wraca do BM Slam Stali, z którą w 2018 roku zdobywał srebrny medal. W zespole z Ostrowa stworzy duet na pozycji silnego skrzydłowego z Jarosławem Mokrosem.

Grzegorz Surmacz (34 lata, 203 cm) ostatni sezon spędził w AZS-ie Koszalin i była to już trzecia jego przygoda z tym klubem. W PLK grał także w Poznaniu, Sopocie, Włocławku, Słupsku i Ostrowie, do którego wraca po roku przerwy.

Silny skrzydłowy w sezonie 2017/18, razem ze Stalą, sięgał po srebrny medal mistrzostw Polski, co było największym sukcesem w klubowej historii, jak i w karierze tego gracza. W drużynie prowadzonej przez Emila Rajkovicia zdobywał średnio 4,5 punktu i zbierał 3,4 piłki, w niecałe 15 minut spędzanych na parkiecie.

W ostatnim sezonie Surmacz występował w AZS-ie w zupełnie innej roli. Grał średnio ponad 28 minut i zdobywał 10,6 punktu, zbierał 6,4 piłki oraz trafiał 35% rzutów za 3 punkty.

W zespole Jacka Winnickiego stworzy duet na pozycji numer cztery z Jarosławem Mokrosem. Obaj dobrze czują się na dystansie i preferują dość podobny styl gry. Transfer Surmacza wypełnia lukę w polskiej rotacji, jaka powstała po poważnej kontuzji Szymona Łukasiaka.

Stal w składzie ma już ośmiu graczy (+Łukasiak). Do zespołu dołączy jeszcze dwóch zawodników zagranicznych – na pozycję numer 3 i 5.

GS

