GTK Gliwice ogrywa Asseco – Hooker od wszystkiego

Doskonała trzecia kwarta (22:11) dała gliwiczanom kluczową przewagę. GTK pewnie pokonało Asseco Gdynia 88:68, a graczem meczu był Quinton Hooker.

Do przerwy, choć GTK wciąż zwykle prowadziło różnicą kilku punktów, mecz był generalnie wyrównany. Gospodarze prowadzili tylko 35:31. Raczej można było odnieść wrażenie, że Asseco ma jeszcze rezerwy i kwestią czasu jest, kiedy zacznie grac lepiej.

Tymczasem to gliwiczanie na dobre odjechali rywalowi. Różnicę robił Quinton Hooker, znacznie lepszy w tym meczu od Krzysztofa Szubargi. Podkoszową solidność potwierdzał Maverick Morgan, jeden z lepszych meczów w sezonie grał Kacper Radwański (12 pkt. w meczu).

GTK wygrało trzecią kwartę 22:11 i odskoczyło na bezpieczne 15 punktów przewagi. Mimo starań Asseco, grający pewnie gospodarze nie wypuścili już meczu z rąk.

Quinton Hooker skończył mecz z rewelacyjnymi statystykami – 26 punktami, 7 zbiórkami, 7 asystami i 4 przechwytami. Lukas Palza dodał 15 punktów, a Morgan 16

Asseco ma po tej porażce bilans 11-11 i znacznie trudniejszą sytuację w perspektywie walki o playoff. W Gliwicach niezły mecz zagrał Filip Put, który miał 12 punktów i 8 zbiórek. Nieźle zaczął mecz Przemysław Żołnierewicz, ale w drugiej połowie już zabrakło mu skuteczności. Najlepszym strzelcem gdynian był nieoczekiwanie… Piotr Szczotka, który zdobył 16 pkt. trafiając 8/10 z gry.

