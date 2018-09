GTK Gliwice wygrywa z Czechami – dobry Szymon Kiwilsza

GTK Gliwice pokonało czeską ekipę BK Opava 96:84 w meczu towarzyskim przed nowym sezonem Energa Basket Ligi. To spora niespodzianka, rywale zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Oczywiście to tylko nieistotne sparingi, ale warto zauważyć, że czeski przeciwnik to solidna drużyna – wicemistrzowie Czech z ubiegłego sezonu (za Nymburkiem), już od października zagrają także w Lidze Mistrzów, od razu w fazie grupowej.

W przypadku GTK Gliwice mamy niemal zupełnie nowy skład, z przemeblowaną polską rotacją. I to nowi polscy gracze w tym spotkaniu wypadli szczególnie obiecująco. Najlepszym strzelcem zespołu prowadzonego przez trenera Pawła Turkiewicza był Szymon Kiwilsza, który do 17 punktów dodał 5 zbiórek i 3 asysty. Mateusz Szlachetka (19 lat) zdobył 14 punktów, a Dawid Słupiński miał 10.

W piątkowym meczu GTK grało bez Tanela Kurbasa, który przebywa na zgrupowaniu kadry Estonii, przygotowując się do meczów wrześniowych eliminacyjnych.

GTK Gliwice – BK Opava 96:84 (25:20, 18:19, 19:26, 34:19)

GTK: Szymon Kiwilsza 17, Damonte Dodd 14, Mateusz Szlachetka 14, Kacper Radwański 13, Dawid Słupiński 10, Piotr Robak 10, Riley Lachance 8, Myles Mack 5, Daniel Dawdo 3,Brian Dawkins 2, Marek Piechowicz 0.

Wyniki wcześniejszych sparingów klubu z Gliwic przed sezonem:

GTK Gliwice – Górnik Trans.eu Wałbrzych 77:64

Polski Cukier Toruń – GTK Gliwice 89:66

Polski Cukier Toruń – GTK Gliwice 65:65

