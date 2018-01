GTK ogrywa także AZS – co za finisz Lukasa Palyzy

Znów radość w Gliwicach. Po sensacyjnym pokonaniu Rosy, tym razem GTK zwyciężyło 82:73 bezpośredniego rywala z dołu tabeli – AZS Koszalin. Lukas Palyza zdobył 19 pkt. w ostatniej kwarcie.

Wyrównany mecz zbliżonych poziomem rywali wygrała drużyna, która miała w szeregach większą indywidualność. W decydujących minutach meczu Lukas Palyza był nie do zatrzymania i GTK, wraz ze swoimi kibicami, miało rzadką okazję cieszyć się z już drugiego z rzędu zwycięstwa.

Gospodarze zaczęli dużo lepiej, po 1. kwarcie prowadzili 22:12, ale AZS stopniowo wrócił do gry. Skuteczność dopisywała Jakubowi Dłoniakowi, który zdobył 17 punktów, trafiając przy tym 3-4 z dystansu. Dobrze grał Diante Baldwin (18 pkt., 5 asyst), tradycyjnie solidnie pod koszem prezentował się Aleksandar Marelja. I podobnie jak w ostatnich meczach, praktycznie nie istniał Qyntel Woods.

Po trzech wartach to AZS prowadził 56:55. W kluczowych momentach goście nie potrafili jednak upilnować Palyzy. W całym meczu wyraźnie (26:40) przegrali też walkę na tablicach.

Czeski strzelec w całym meczu zanotował 26 punktów i 6 zbiórek, aż 19 oczek rzucił w 4 kwarcie. Co ciekawe, w kluczowych momentach meczu GTK grało długo bez żadnego z 3 swoich Amerykanów. Bardzo ważną trójkę trafił także Robert Skibniewski.

GTK zanotowało zatem już szóstą wygraną w sezonie, wyprzedzając w tabeli m.in. właśnie AZS, który ma na koncie 5 zwycięstw. W niedzielę do Gliwic przyjedzie Turów Zgorzelec i gospodarze także w tym spiotkaniu wcale nie muszą być skazani na pożarcie.

