GTK rusza w świat – Gliwice debiutują w Europie

Już dziś rywalizację w Alpe Adria Cup rozpocznie GTK Gliwice. Spotkanie ze słoweńskim Sencur Gornejska będzie można od godz. 19.00 za darmo obejrzeć na YouTube.

Udział drużyny, która zajęła 14. miejsca w ostatnim sezonie EBL, w europejskich rozgrywkach pozornie może wydawać się lekko dziwny. Jednak nie mówimy tutaj o rozgrywkach Basketball Champions League czy nawet FIBA Europe Cup, tylko o Alpe Adria Cup.

Jest to liga bardzo młoda, inaugurację miała w 2015 roku. Grają tam zespoły zdecydowanie słabsze niż w znanych, europejskich rozgrywkach. W pierwszym sezonie grało zaledwie 8 drużyn z 4 państw (z Chorwacji, Austrii, Słowenii oraz Słowacji). Kolejne rozgrywki to już 13 zespołów. Liga ciągle się rozwija i od sezonu 17/18 gra już 16 drużyn w 4 grupach. Nowy sezon już wystartował i drużyny z grup A i C rozgrywały swoje mecze.

Od wtorku rozpoczyna się rywalizacja w grupach B oraz D. W tej ostatniej znajduje się GTK Gliwice. Oprócz klubu z Polski mamy przedstawicieli z Austrii – Hellmann Wiedeń, Czech – Sluneta Ustii nad Łabą oraz Słowenii – Sencur Gornejska, z którym to będzie mierzyć się GTK w swoim debiutanckim meczu.

Sencur dołączył do ligi w ubiegłym sezonie. Grali wówczas w grupie C z czeskim mmcite Brno, Klosterneuburg Dukes z Austrii oraz z chorwackim Vrijednosnice Osijek. Słoweńska drużyna wygrała 4 z 6 meczów, co dało im drugie miejsce w grupie. W play-off trafili na słowacką drużynę BK Levicki Patrioti, przegrywając dwumecz bardzo wyraźnie.

Ciekawostka dla kibiców PLK – najlepszym zawodnikiem był Dino Murić (28 lat, 201 cm) – brat Edo, który w poprzednim sezonie grał w barwach Stelmetu. Dino zdobywał 14,8 punktów, 4,8 zbiórki oraz 1,8 asysty na mecz.

W dość słabej lidze słoweńskiej występuje 10 drużyn. W minionym sezonie Sencur zajął po fazie zasadniczej 4. miejsce, wygrywając 10 z 18 meczów.

Mecz w Gliwicach odbędzie się we wtorek, o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna na YouTube, na kanale Alpe Adria Cup – link poniżej.

Krzysztof Sycz, @PulsBasketu

