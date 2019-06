GTK z kapitanem – Kacper Radwański zostaje w Gliwicach

Budowę drużyny w Gliwicach rozpoczęto od jej stałego, coraz ważniejszego elementu. Nowy kontrakt z GTK podpisał Kacper Radwański, dotychczasowy kapitan zespołu.

Kacper Radwański (25 lat, 189 cm) przedłużył kontrakt z GTK Gliwice i nadchodzące rozgrywki będą już jego piątymi w naszym zespole. – Wizja przedstawiona przez działaczy spodobała mi się i szybko doszliśmy do porozumienia – przyznaje zawodnik, który w minionym sezonie był kapitanem zespołu prowadzonego przez Pawła Turkiewicza.

To już powoli staje się tradycją. Radwański zwykle jako pierwszy przedłuża kontrakt z GTK. – To była szybka i konkretna decyzja ze strony włodarzy z Gliwic. Przedstawili mi swoją wizję budowy składu na nadchodzący sezon, a że spodobała mi się, to szybko doszliśmy do porozumienia – przyznaje zawodnik, który z każdym kolejnym rokiem czyni progres w swojej grze.

W minionych rozgrywkach w ciągu niespełna 25 minut gry zdobywał solidne 8.7 punktu, zbierał 2.7 piłki, notował 1.8 asysty i 1.5 przechwytu na mecz.

Odkąd Radwański występuje w Gliwicach zespół z każdym kolejnym rokiem poprawia także swoją pozycję. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ten zawodnik jako jedyny w szeregach GTK pamięta jeszcze występy na parkietach I ligi. Oprócz niego w barwach gliwickiego zespołu na pewno ujrzymy Mateusza Szlachetkę, gdyż on wcześniej podpisał dwuletni kontrakt.

źródło: GTK Gliwice

