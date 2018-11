Gwiazda dawnej NBA – Sam Perkins w Warszawie

Finalista NBA z Lakers, Sonics oraz Pacers, kolega Michaela Jordana z gry w North Carolina. Słynny leworęczny podkoszowy z lat dziewięćdziesiątych w przyszłym tygodniu pojawi się w Polsce.

Okazją do wizyty dawnej sławy NBA będzie konferencja inaugurująca polską edycję XV Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych. Jest to największe na świecie wydarzenie promujące koszykówkę wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, a były koszykarz jest zaangażowany w promocję do przedsięwzięcia.

Przy tej okazji, 22 listopada, Perkins w Warszawie poprowadzi także pokazowy trening koszykarzy Olimpiad Specjalnych. W ramach polskiej edycji tygodnia, Energa Basket Liga i Energa Basket Liga Kobiet dedykowały Olimpiadom Specjalnym 8 kolejkę rozgrywek. Rozegranych zostanie także 12 koszykarskich turniejów Olimpiad Specjalnych w całym kraju.

Sam Perkins (obecnie 57 lat) – po doskonałej karierze w NCAA i mistrzostwie z North Carolina wybrany został z numerem 4. draftu przed Dallas Mavericks. Najlepsze lata zaliczał w Lakers i Seattle, w obu przypadkach dochodził z nimi do finałów NBA, w obu przegrywał z Chicago Bulls i Michaelem Jordanem.

W 1984 (także z Jordanem) został mistrzem olimpijskim. Jego rekord kariery w NBA to 45 punktów. Wyrównał w 1998 roku najlepszy wynik w historii ligi – 8 rzutów za 3 punkty w meczu. Kończył karierę w Indiana Pacers, z którymi w 2000 roku po raz trzeci zagrał w finałach NBA, tym razem przegrywając z Lakers.

