Gwiazda w 1. lidze – Marcin Dutkiewicz w Czarnych!

Weteran ekstraklasowych parkietów, Marcin Dutkiewicz, wraca do Słupska, gdzie będzie jednym z liderów pierwszoligowego klubu STK Czarni. Zespół Mantasa Cesnauskisa jest największym faworytem do awansu do PLK.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Marcin Dutkiewicz (33 lata, 198 cm) poprzedni sezon rozpoczął od fatalnej informacji na temat jego zdrowia. Na szczęście już w połowie sezonu, po pomyślnym leczeniu, Marcin wrócił na parkiet i dokończył sezon w barwach TBV Startu Lublin.

Rozgrywki 2018/19 zakończył ze średnimi na poziomie 9,6 punktu i 2,9 zbiórki w 21 minut gry. Nie zawodził z dystansu – świetne 42,6% skuteczności za 3.

Po dwóch latach gry w Lublinie, Marcin decyduje się na powrót do Słupska, gdzie w barwach Czarnych grał w latach 2008/09 i 2012-14. W najlepszym swoim sezonie (13/14) zdobywał tam średnio 8,1 punktu na mecz.

Tym razem jednak z ekipą ze Słupska będzie grał o zupełnie inne cele, bowiem o awans do ekstraklasy. Transfery przeprowadzone przez STK Czarnych tego lata robią sporę wrażenia i zwiastują duży apetyt na wygranie 1. ligi.

Oprócz Marcina Dutkiewicza w składzie są: Szymon Długosz, Patryk Pełka, Adrian Kordalski, Filip Małgorzaciak, Wojciech Fraś, Damian Janiak i Wojciech Jakubiak. Trenerem pozostaje Mantas Cesnauskis.

RW