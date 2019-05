Gwiazdy ćwierćfinałów – Florence, Ware i Karolak

Najlepszym strzelcem I rundy playoff okazał się James Florence z Arki Gdynia, ze średnią 22.4 punktu na mecz. Bardzo blisko byli Casper Ware i Jakub Karolak, a za świetną formę warto wyróżnić także m.in. Ivana Almeidę.

James Florence to najlepszy strzelec I rundy playoff, jednak ćwierćfinały obfitowały w wiele bardzo dobrych indywidulanie występów, a gwiazdy w większości włączyły wyższy bieg. Jak więc radzili sobie najlepsi koszykarze drużyn grających w I rundzie?

Najlepsi strzelcy I rundy playoff:

1. James Florence – średnio 22,4 pkt.

Dominującego, trudnego do zatrzymania Florence’a widzieliśmy często w czwartych kwartach i w całym meczu numer 5 serii z Legią Warszawa. Amerykanin wyrównał swój rekord z tego sezonu, zdobył 35 punktów, co jednocześnie jest najlepszym wynikiem jeśli chodzi o tegoroczne playoffy.

2. Casper Ware – średnio 22,3 pkt.

Oczekiwania wobec transferu Ware’a były zdecydowanie inne niż 0-3 w ćwierćfinale, jednak pod względem statystycznym amerykański rozgrywający zdecydowanie się wyróżniał. Swoją grę opierał na rzutach z dystansu (aż 14 prób w meczu numer 3) i wymuszaniu fauli rywali – aż 23 przewinienia zawodników Anwilu na Casperze w serii.

3. Jakub Karolak – średnio 21,8 pkt.

Wielkie 3 mecze i ten pierwszy i ostatni, w którym skuteczność zdecydowanie szwankowała. W sumie w serii trafił 36 z 78 rzutów z gry – 46%. Jego występy to zdecydowanie ozdoba tegorocznych playoff, a także być może przepustka do transferu do zespołu z czołówki.

Jak zagrali poszczególni liderzy swoich zespołów?

Ivan Almeida – średnio 19,3 pkt.

Almeida ma za sobą chyba najlepszą serię pod względem indywidualnym jako zawodnik Anwilu. Nie uciekał od odpowiedzialności, świetnie wymuszał faule i wygrywał pojedynki 1 na 1. W serii trafił 11 z 16 prób z dystansu, czyli 69% (!).

Josh Bostic – średnio 19,6 pkt.

Gdyby nie ostatni, słaby pod względem punktowym, mecz, to pewnie Bostic byłby najlepszym strzelcem I rundy. Co ciekawe, najlepsze indywidulanie występy zaliczał w przegranych meczach – po 29 punktów w obu spotkaniach w Warszawie.

Jakub Schenk – średnio 19 pkt.

Schenk dość nieoczekiwanie wyrósł na najważniejszego gracza Kinga w serii z Polskim Cukrem Toruń. Szczecinianie z nim na parkiecie w ćwierćfinałach byli +13. Oprócz punktów, rozdawał także średnio 8 asyst.

Paweł Kikowski – średnio 9 pkt.

Kikowski miał w serii z Polskim Cukrem Toruń bardzo utrudnione życie. Nie tyle co nie trafiał, co rzadko kiedy w ogóle miał okazję do rzutu. Cyferki lidera Kinga nieco rozczarowują, szczególnie, że w sezonie zdobywa średnio ponad 14 punktów na mecz.

Cleveland Melvin – średnio 16,4 pkt.

To jeden z niewielu liderów swojego zespołu, który w playoff nie przyspieszył, a wręcz zagrał delikatnie poniżej oczekiwań. W każdym z czterech meczów w serii ze Stelmetem Eneą BC Zielona Góra, MKS z nim na parkiecie był na minusie.

Rob Lowery – średnio 18,3 pkt.

Ta seria pokazała jasno, kto jest liderem zespołu z Torunia. Lowery brał na siebie ciężar gry w ciężkich momentach, a mecze numer 2 i 3 należały zdecydowanie do niego – w sumie 48 punktów i kluczowe trójki.

Quinton Hosley – średnio 14,5 pkt.

Hosley w tym zestawieniu jest trochę nieoczekiwanie, jednak nie można przejść obojętnie wobec jego wystrzał formy w serii z MKSem. Zaskakująco dobrze grał w ataku – w meczu numer 2 zdobył 28 punktów, a w trzecim trafił 4 z 5 oddanych trójek.

Markel Starks – średnio 14,8 pkt.

Starks na parkiecie praktycznie zawsze zrobi „swoje”. W żadnym spotkaniu nie zszedł poniżej 10 zdobytych punktów, a w meczu numer 4, zamykającym serię z MKSem, popisał się kwartą na 17 punktów.

