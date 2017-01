Gwiezdne wojny „Małego” z Olsztyna, czyli skąd wziął się Maciej Zieliński

– Przez dwa lata jeździliśmy za darmo na obozy do Czerwińska, otrzymaliśmy też dresy, trampki i piłki. Choć te piłki to chyba zgarnęli w końcu siatkarze… – mówi o transferze Macieja Zielińskiego do Śląska, jego pierwszy trener z AZS Olsztyn.

Uwielbiany we Wrocławiu, nienawidzony poza nim, szanowany w całej koszykarskiej Polsce. Fan muzyki metalowej, „Gwiezdnych Wojen”, futbolu amerykańskiego, były poseł. Maciej Zieliński, ikona Śląska Wrocław, kończy dzisiaj 46 lat.

– Wie pan co, dobrze, że pan o to pyta, bo to przecież nie Wrocław był początkiem kariery Maćka. Pamiętam nawet, że w 1991 roku, po mistrzostwach Europy w Rzymie i po artykule Łukasza Jedlewskiego o tytule „Łokcie nad obręczami”, pozwoliłem sobie napisać list do „Przeglądu Sportowego”. Autor zachwycał się stylem gry Maćka i Adama Wójcika, ale pisał praktycznie tylko o Wrocławiu – Śląsk to, Śląsk tamto, wszystko, co najlepsze. Więc przypomniałem, że to w Olsztynie Maciek nauczył się tak grać. I ten mój list w „Przeglądzie Sportowym” się wtedy ukazał.

To słowa Leszka Waśniewskiego, kolegi Macieja Zielińskiego z AZS Olsztyn. Z drużyny kadetów i juniorów, w której właśnie wielką karierę zaczynał „Zielony”. A zresztą nie „Zielony”, tylko „Mały”, bo właśnie taką ksywę miał w tym mieście Zieliński.

W ślady ojca dzięki ojcu

Olsztyn nie był jednak jego miastem rodzinnym – Zieliński przyszedł na świat 5 stycznia 1971 roku w Wałbrzychu, bo tam akurat w koszykówkę grał jego ojciec Marek. Zresztą w pewnym koszykarski pierwowzór syna, można powiedzieć – też leworęczny, o wzroście nieco ponad 190 cm, skoczny walczak, który uwielbiał tłuc się pod tablicami.

Jedyna różnica – miał wielką brodę. Syn, szczególnie nastoletni, nosił długie włosy.

Marek Zieliński, grając w Zagłębiu Wałbrzych, a potem w Górniku, z którym awansował do I ligi w 1974 roku i spędził tam jeden sezon. Poznał też żonę Elżbietę – panieńskie nazwisko Pociecha, która też grała w koszykówkę, w Unii Wałbrzych.

Zielińscy przenieśli się do Olsztyna w drugiej połowie lat 70, Marek kończył karierę w miejscowym AZS. Maciek nie od razu zaczął grać w koszykówkę, jego pierwszym sportem była piłka ręczna, bo podstawówka, do której uczęszczał, miała właśnie taki profil. Do szkoły poszedł zresztą rok wcześniej – raz, że urodził się 5 stycznia, więc łatwiej było mu gonić, a dwa, że zawsze był wyższy od rówieśników.

– Ta piłka ręczna mu się bardzo podobała i tylko dzięki ojcu Maciek skierował się ku koszykówce, przyszedł do AZS Olsztyn – wspomina Tomasz Sztąberski, pierwszy trener Zielińskiego. AZS był klubem nastawionym na rywalizację w mistrzostwach Polski akademii rolniczo-technicznych, ale akurat powstawały też grupy młodzieżowe. Nastolatkowie mieli, gdzie grać.

Bez Maćka to nie ma sensu

Jak zaczynał „Zielony”? – Jego pierwsze kroki były pokraczne – on wielki był zawsze, w swoim roczniku wyróżniał się wzrostem, ale nigdy nie zapomnę, jak chyba w swoim w pierwszym meczu rzucał wolne. Pierwszy nie doleciał do obręczy, drugi też nie. Ale wiadomo było, że on wyrośnie na dobrego gracza – mówi Sztąberski.

– Pamiętam mecz z tymi pudłami – wspomina Leszek Waśniewski, kolega „Małego” z drużyny. – Graliśmy wtedy na wyjeździe, gdzieś w Warszawie – ze Skrą, Polonią, Legią, a może MKS MOS Pruszków. Rywalizowaliśmy wówczas w tej samej strefie i już rok później Maciek ładował tym zespołom po 20-30 punktów.

– Był wysoki, silny i skoczny, więc szybko poszedł grać ze starszymi, z juniorami. Nawet o 2-3 lata. Może nie miał jeszcze takiej siły fizycznej jak potem, no ale cherlawy też nie był – dodaje kolega z drużyny z AZS.

– Wsady? Te pierwsze były nieporadne, ale wykonywał je już w Olsztynie – wspomina Sztąberski. I dodaje: – Mieliśmy fajny zespół, awansowaliśmy z młodszym Maćkiem do półfinałów mistrzostw Polski juniorów. Ale on dostał powołanie na zgrupowanie kadry młodzieżowej, nie mógł zagrać, więc zrezygnowaliśmy z wyjazdu. Bez niego nie było sensu grać – mówi trener.

Kolega z Vadera i Atari 800XL

Zieliński poszedł do III LO im. Mikołaja Kopernika, gdzie do klasy chodził m.in. z późniejszą koszykarką reprezentacji Polski Beatą Krupską-Tyszkiewicz oraz Tomaszem Iwankiem, który przez chwilę grał w Vaderze – znanym na całym świecie zespole deathmetalowym właśnie z Olsztyna. – Śmiesznie wyglądali – prawie dwumetrowy Maciek i mierzący 160 cm z groszami Tomek – wspomina Waśniewski.

Dyrektor Robert Zawadzki lubił koszykówkę, a uczniowie dostarczali mu radości – mając w składzie kilku graczy AZS wygrywali mistrzostwa województwa. Ale też dobrze się bawili.

– Jak się szło na wagary, to szło się do „Małego”. Każdy przynosił kasety z grami komputerowymi, włączało się jakieś Atari 800XL i się rżnęło. Maciek na pewno słuchał już wtedy metalowej muzyki, choć w trakcie gry na komputerze chyba nas ją nie katował – śmieje się Waśniewski.

Czego słuchał wtedy „Mały”, teraz wielki fan przede wszystkim Metalliki? Tego, co było najmocniejsze i dostępne – Deep Purple, Black Sabbath. Włosy rosły, zainteresowanie muzyką też, ale najbardziej rosły chyba umiejętności koszykarskie.

Śląsk zapłacił obozami

W końcu po Zielińskiego zgłosił się wielki Śląsk Wrocław. Dlaczego? – W latach 80. było tak, że w Olsztynie, w czasie ferii zimowych, swoje zgrupowania często miały młodzieżowe kadry koszykarskie. No i mieliśmy pecha – opowiada Sztąberski.

– Z racji tego, że te kadry miały pierwszeństwo, nasze treningi zostały przesunięte na rano. No i kończymy zajęcia w hali OSiR przy ul. Głowackiego, jest jakaś 9.30, może 10, a na halę, jeszcze w trakcie naszego treningu, przychodzi reprezentacja. Wchodzi Arkadiusz Koniecki. Patrzy, zauważa Maćka, reszta jest historią.

– Koniecki szybko skontaktował się z Markiem Zielińskim, porozumieli się, przenieśli całą rodziną do Wrocławia, gdzie Maciek zaczął grać w Śląsku – kończy Sztąberski.

A nie, jeszcze dodaje: – Wie pan, co za Maćka dostaliśmy? Całkiem sporo, muszę powiedzieć. Przez dwa lata jeździliśmy za darmo na obozy na 20 osób do Czerwińska, gdzie swój ośrodek miał Śląsk, poza tym otrzymaliśmy dresy, trampki i piłki. Choć te piłki to chyba zgarnęli w końcu siatkarze… Ja też, jako trener, dostałem wynagrodzenie za trenowanie zawodnika – mówi obecny szkoleniowiec żeńskiego KKS Olsztyn.

Zieliński w I lidze zadebiutował w wieku 16 lat, w sezonie 1987/88. Andrzej Kuchar, były świetny trener m.in. reprezentacji Polski, wspomina, że na jednym z pierwszych meczów „Zielonego” w Kosynierce pojawił się w towarzystwie niemieckiego trenera piłki ręcznej, później menedżera. Ten obejrzał utalentowanego koszykarza i powiedział: – Słuchaj, ja w dwa lata zrobię z niego najlepszego piłkarza ręcznego na świecie.

Na szczęście było już za późno, Zieliński zakochał się w koszykówce.

Łukasz Cegliński