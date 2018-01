Hałdy trafień Mariusza Piotrkowskiego – 41 punktów!

Kunszt podkoszowego wyrobnika oparł na solidnej zasłonie, szybkim ścięciu pod kosz, twardym łokciu i heblu od desuni. W środę 33-letni gracz AZS AWF Katowice miał 41 punktów i 11 zbiórek w meczu II ligi w Gliwicach.

Pamiętacie Mariusza Piotrkowskiego? To Charles Barkley bez Achillesów, o którym pisaliśmy, gdy kilka tygodni wykręcił eval na poziomie 51 – wówczas, w meczu z Zagłębiem Sosnowiec, 33-letni podkoszowy miał 39 punktów i 14 zbiórek oraz rewelacyjne 18/21 z gry.

Potem oczywiście cały czas grał bardzo dobrze – rzucił 32 punkty Polonii Bytom oraz 38 Pogoni Ruda Śląska, której jest wychowankiem. Natomiast w środę, w śląskich derbach, ustanowił swój rekord kariery w II lidze.

W wyjazdowym spotkaniu z AZS Gliwice Piotrkowski zdobył 41 punktów – miał 14/21 z gry oraz 12/12 z wolnych. Do tego dodał 11 zbiórek, z czego 6 w ataku, wymusił 7 fauli rywali, miał 1 stratę. Grał przez pełne 40 minut, zaliczył eval 44.

Jego zespół wygrał zacięty mecz 97:95 i umocnił się w czołówce tabeli grupy C II ligi. A Piotrkowski poprawił swoje średnie do poziomu 22,7 punktu (jest trzecim strzelcem całej II ligi) oraz 8,9 zbiórki.

A my jeszcze raz zapraszamy do barwnej charakterystyki tego gracza sprzed kilku lat.

