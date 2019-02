Hamidou Diallo przeskoczył Shaqa i wygrał konkurs wsadów!

To nie był najlepszy konkurs wsadów w historii, ale Hamidou Diallo stanął na wysokości zadania i w dobrym stylu wygrał tegoroczną edycją, prezentując m.in. efektowny wsad nad samym Shaqiem!

Przed konkursem zdawało się, że najmniej znany z grona uczestników Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder) będzie musiał zaprezentować coś naprawdę wyjątkowego, by pokonać Johna Collinsa, Milesa Bridgesa oraz Dennisa Smitha Jra. I tak się rzeczywiście stało, bo Diallo jako jedyny nie miał większych problemów z kończeniem swoich wsadów już w pierwszej próbie i zaprezentował całkiem ciekawy repertuar.

Najwięcej uznania zebrał za wsad ponad Shaquille’em O’Nealem, za który sędziowie przyznali mu maksymalną liczbę 50 punktów. Diallo przeskoczył Shaqa i zawisł na obręczy na łokciu, podobnie jak Vince Carter, gdy wygrywał konkurs w 2000 roku. Jak się okazało, zawodnik Thunder miał pod klubową koszulką jeszcze jedną niespodziankę: ubranie z logo Supermana.

„Byłem całkiem pewien – nie zrobiłbym tego, gdyby nie miał tej pewności” – mówił potem zwycięzca o tym, czy był pewien, że uda mu się Shaqa przeskoczyć. Wsad ten był jednym z niewielu prawdziwie ekscytujących momentów i zagwarantował Diallo udział w finale zmagań, gdzie obrońca pokonał Smitha Jra, przede wszystkim dlatego, że ten nie miał żadnego udanego wsadu w pierwszej próbie.

Najlepszy wsad gracza New York Knicks przyszedł więc w drugiej próbie i był to przeskok nad Dwyane’em Wade’em i efektowny wsad po podaniu Stepha Curry’ego, za co sędziowie nagrodzili go maksymalną liczbą punktów. Diallo sam chciał zresztą skakać ponad Wade’em w swojej ostatniej próbie (to jego ulubiony koszykarz), ale ostatecznie zdecydował się na rapera Quavo.

Fani prawie jak co roku mogą więc czuć się rozczarowani – parę wsadów było całkiem niezłych, ale ogólny poziom konkursu i wiele przestrzelonych wsadów pozostawiają wiele do życzenia. Dodatkowo, kolejny już raz w konkursie zabrakło wielkich nazwisk i największych gwiazd. Pozostaje nam delektować się niedzielną ucztą, czyli starciem najlepszych z najlepszych.

