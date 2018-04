Hassan Whiteside do wzięcia – tylko kto go zechce?

Miami Heat rozważają transfer swojego najdroższego zawodnika, jakim jest Hassan Whiteside. To efekt przeciętnego sezonu i nieudanej dla środkowego serii z Phildelphia 76ers, w trakcie której 28-latek pokazał przede wszystkim swoją frustrację.

Hassan Whiteside szturmem wbił się do NBA, zaskakując wszystkich w sezonie 2014/15, gdy po dwóch latach tułaczki m.in. po Chinach i Libii, dostał szansę od Miami Heat i jako człowiek znikąd zachwycił wszystkich.

Przed dwoma laty podpisał wart aż 98 milionów dolarów i zdawało się, że Heat zrobili dobry interes, bo najlepszy blokujący rozgrywek 2015/16 (3.7 bloków na mecz) jeszcze w zeszłym sezonie notował średnio najlepsze w karierze 17 punktów i 14 zbiórek na mecz. Od paru miesięcy nie jest już jednak tak różowo.

28-letni zawodnik opuścił w zakończonym w kwietniu sezonie regularnym łącznie 28 meczów z powodu różnych problemów z kontuzjami, a rzut oka w zaawansowane statystyki powie nam, że Heat byli lepszą drużyną, gdy Whiteside przebywał poza parkietem (dwa punkty na 100 posiadań lepsi od rywala bez niego i ponad dwa punkty na 100 posiadań gorsi, gdy grał).

Problemy zdrowotne spowodowały też, że jego średnia minut spadła z ponad 32 w ubiegłym sezonie do zaledwie 25 w tym.

Jeszcze gorzej wyglądało to w fazie play-off, gdy Joel Embiid totalnie wyłączył z gry środkowego Heat i jego średnia minut spadła jeszcze bardziej – Whiteside w pięciu meczach przegranej 1-4 serii spędzał na boisku przeciętnie nieco ponad kwadrans, co z kolei przełożyło się na kolejne niefortunne komentarze zawodnika pod adresem trenera. W związku z tym, pod znakiem zapytania stanęła dalsza przyszłość gracza w zespole z Florydy – chyba nadszedł czas na rozstanie.

Heat sprawdzą więc, jakie jest zainteresowanie Whiteside’em na rynku, ale biorąc pod uwagę jego kontrakt oraz słabą ostatnio grę, przedstawiciele Miami nie mogą liczyć na zbyt wiele. Tym bardziej, że Whiteside ma jeszcze dwa lata umowy przed sobą, dzięki czemu w dwóch kolejnych sezonach zarobi łącznie prawie 52 milionów dolarów. Heat będą musieli mocno się postarać, jeśli faktycznie zdecydują się na transfer mierzącego siedem stóp (213 centymetrów) zawodnika.

Tomek Kordylewski

