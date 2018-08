Hassan Whiteside – zamieni Miami na Cleveland?

Miami Heat, jak wiadomo, robią, co mogą, aby się pozbyć Hassana Whiteside’a, niegdyś największej gwiazdy klubu z Florydy. Według ostatnich informacji, bardzo możliwy jest transfer środkowego do Cavaliers.

Nike LeBron Soldier 12 – zagraj w butach LeBrona Jamesa! >>

Przebudowa w Cleveland po odejściu LeBrona Jamesa idzie pełną parą. W zasadzie tylko Kevin Love (namaszczony ostatnio na nowego lidera) i Collin Sexton, czyli najnowszy nabytek Cavaliers z tegorocznego draftu, może być pewny pozostania miejsca w składzie. Wszyscy pozostali zawodnicy mogą zostać wytransferowani i zdaje się, że Cavs mają już nawet kandydata, po którego będą chcieli iść – to Hassan Whiteside z Miami Heat.

29-letni środkowy jeszcze w sezonie 2016/17 był twarzą Heat, najlepszym zbierającym w lidze i jednym z najlepszych blokujących podkoszowych w NBA. W ubiegłych rozgrywkach tak różowo jednak nie było – Whiteside z powodu różnych problemów opuścił łącznie 28 spotkań, a spadła też jego średnia minut z ponad 32 w 2016/17 do 25 w poprzednim sezonie.

Jakby tego było mało, Heat grali po prostu lepiej, gdy Whiteside siedział na ławce, co spowodowało, że środkowy odegrał marginalną rolę w fazie play-off. Ekipa z Florydy postanowiła więc, że czas pożegnać się z Whiteside’em i poszukać drużyny, która przejmie pozostałe dwa lata jego umowy, dzięki którym 29-latek zarobi prawie $52 miliony dolarów.

Jak podają źródła związane z Miami Heat, zainteresowani są Cavaliers, którzy chcą w ten sposób stworzyć najlepiej zbierającą formację podkoszową w lidze – wszak Whiteside dołączyłby do Kevina Love’a. W drugą stronę mieliby powędrować Tristan Thompson oraz Kyle Korver, wzmacniając tym samym ławkę Heat. Wygląda więc na to, że taka wymiana zadowoliłaby obie strony.

Tomek Kordylewski

Nike LeBron Soldier 12 – zagraj w butach LeBrona Jamesa! >>