Hassan Whiteside zniszczył Spurs – co za dominacja! (WIDEO)

Był o włos od zaliczenia jednego z najbardziej niezwykłych triple – double w historii NBA. Hassan Whiteside zanotował 29 punktów, 20 zbiórek i 9 bloków, a Miami Heat pokonali San Antonio Spurs 95:88.

– Wszystko jedno, jakie to cyferki. Ważne, że z tak grającym i zaangażowanym Whitesidem jesteśmy zupełnie inną drużyną – mówił po meczu zadowolony trener Eric Spoelstra i gdzieś na końcu dało się wyczuć żal, że środkowy Miami Heat nie gra na takim poziomie z większą regularnością.

Ten występ jednak był doskonały. Już do przerw Hassan Whiteside miał na koncie 8 bloków! Zakończył spotkanie z 29 punktami (10/18 z gry), 20 zbiórkami, do triple double zabrakło mu jeszcze tylko 1 zablokowanej piłki. Do tego, potrafił zatrzymać LaMarcusa Aldridge’a na zaledwie 2/14 z gry.

To najlepszy występ Whiteside’a od bardzo dawna. Zobaczcie, jak to wyglądało!

