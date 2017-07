He, hej, tu Eurobasket! – grę Polaków pokaże TVP

Tegoroczne mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn zobaczymy na antenach Telewizji Polskiej. TVP podpisała umowę i przejęła prawa aż na 4 lata.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Jak dowiedział się PolskiKosz.pl, podobnie jak 2 lata temu, także najbliższy Eurobasket pokazany zostanie przez telewizję publiczną. Nie wiadomo jeszcze w jakim zakresie, np. ile meczów poza spotkaniami Polaków. Nie wiadomo też, czy przewidziane są jakieś transmisje poza kanałem TVP Sport, który nie jest powszechnie dostępny.

Według naszych informacji, kontrakt obowiązywać ma aż do 2021 roku. Przez 4 lata TVP ma pokazywać spotkania reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy i świata oraz oczywiście w samych turniejach mistrzowskich.

Telewizja publiczna już w piątek, 28 lipca najprawdopodobniej pokaże mecz towarzyski z Czechami. Transmitować (chce) też turniej, który odbędzie się w Polsce, prawdopodobnie w Legionowie. Nie wiadomo jeszcze, czynione są starania, aby pokazane zostały też turnieje zagraniczne, gdzie (Kłajpeda, Hamburg) zagramy sparingi z bardziej atrakcyjnymi rywalami, jak choćby Litwa czy Serbia.

Jednak jeśli chodzi o sam turniej Eurobasketu – fazę grupową w Helsinkach oraz decydujące rundy w Stambule, możemy się zatem najprawdopodobniej spodziewać przy mikrofonach zestawu komentatorskiego m.in. z Piotrem Sobczyńskim i Ryszardem Łabędziem.

Terminarz Polaków podczas Eurobasketu:

31 sierpnia: Słowenia

2 września: Islandia

3 września: Finlandia

5 września: Francja

6 września: Grecja.

Runda finałowa w Stambule rozpocznie się 7 września.

ts

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>