Heat ze swoim wojownikiem – czas na Wade’a

Udonis Haslem, jeden z najbardziej szanowanych graczy w NBA i jeden z symboli klubu z Miami, zagra przez jeszcze sezon – już 16. w karierze. Heat czekają jeszcze na oficjalną decyzję Dwyane’a Wade’a.

Najlepiej o tym, jak cennym graczem dla Miami Heat jest Udonis Haslem (38 lat, 203 cm) świadczy fakt, że sam zawodnik już nie bardzo palił się do dalszej gry i zapowiadał raczej zakończenie kariery. Pat Riley najwyraźniej wciąż ma jednak dar przekonywania i namówił zawodnika, aby raz jeszcze był dobrym duchem drużyny z południowej Florydy.

Jak podaje ESPN, za swój 16. sezon spędzony w NBA, Haslem otrzyma 2.4 miliona dolarów. – Gdy pojawiają się w klubie nowi gracze i tłumaczymy im, co to znaczy być graczem Heat, wskazujemy na Udonisa – mówi trener Eric Spoelstra, wyjaśniając dlaczego klub raz jeszcze sięga po weterana.

Haslem to jedyny, obok Dwyane’a Wade’a zawodnik z Miami, który zdobył wszystkie 3 mistrzostwa NBA – w latach 2006, 2012, 2013. Ciekawostek jest więcej – miał okazję grać ze 126 różnymi kolegami z drużyny, jest elementem organizacji przez większość jej historii (16 z 30 lat istnienia klubu).

W trakcie kariery notował średnio 7.7 punktów i 6.6 zbiórki na mecz, ostatnio jego rola oczywiście zmalała. W zeszłym sezonie pojawił się na boisku tylko w 14 spotkaniach, grając średnio po 5 minut. Znacznie ważniejsza jego jego rola na ławce, w szatni etc.

W Miami czekają teraz na potwierdzenie decyzji Dwyane’a Wade o rozegraniu jeszcze jednego, pożegnanego sezonu w Heat. Różne przecieki sugerują, że będzie to decyzja pozytywna. Sam Wade oficjalnie wykluczył jedynie, że mógłby jeszcze zagrać w jakimś innym miejscu, niż klub z którym związany był przez niemal całą karierę.

