Zwycięskie trójki Bartosza Diduszko – Polski Cukier Toruń we Włocławku pokonał po dogrywce Anwil 79:76. To już druga w tym sezonie wygrana „Pierników” z mistrzami Polski.

Mecz zaczął się od efektownej wymiany ciosów w ataku. Pod koszem nie do zatrzymania był Josip Sobin (szybkie 8 punktów), który początkowo szkolił Cheikha Mbodja, ale goście z Torunia odpowiadali trójkami i sprawnie radzili sobie z rozbijaniem strefy Anwilu, wykorzystując rozrzucenia tegoż Mbodja.

Po 10 minutach gospodarze prowadzili 25:23, także dzięki temu, że Polski Cukier zaliczył kilka pudeł spod kosza.

Druga kwarta to już zupełnie inny mecz. Anwil wciąż dominował pod koszem, wykorzystując cwaniactwo, warunki i brak Przemysława Karnowskiego – punktowali Sobin, Mateusz Kostrzewski, swoje mocne wjazdy zaliczał Jarosław Zyskowski.

Cukier pod presją coraz gorzej organizował atak, zdobył tylko 10 oczek w kwarcie. Szyki trenerowi Dejanovi Mihevcowi pokrzyżowała kolejna kontuzja – po groźnie wyglądającym urazie boisko musiał opuścić Łukasz Wiśniewski.

Anwil do przerwy prowadził 44:33, nawet jeśli był kiepsko dysponowany w rzutach z dystansu.

Po przerwie Polski Cukier (grający w siódemkę!) rzucił wszystkie siły do obrony i miał efekty. Dzięki m.in. walce i poświęceniu Bartosza Diduszko oraz Krzysztofa Sulimy udało się Anwil zatrzymać niemal całkowicie – gospodarze zdobyli 1 pkt. przez 5 minut! Przewaga topniała w oczach i pod koniec 3. kwarty było już tylko 51:49.

Gdy w Anwilu (i tak mającym problemy z atakiem pozycyjnym) musiał odpocząć Kamil Łączyński, a kilka dobrych akcji w ataku pokazał Karol Gruszecki, w Hali Mistrzów zrobiło się znacznie ciszej – Polski Cukier wyszedł nawet na prowadzenie 61:56 na 5 minut przed końce.

Anwil odrobił straty, m.in. dzięki zimnej krwi i umiejętnościom Walerija Lichodieja, w krytycznym momencie 5 punktów z rzędu trafił także Łączyński. Gospodarze (3/20 z dystansu) mogli mecz wygrać w regulaminowym czasie, ale niezłego rzutu z 6 metrów na zwycięstwo „Łączka” jednak nie trafił.

W bardzo nerwowej dogrywce przełomowym momentem był celny rzut za 3 punkty Bartosza Diduszko, który w mecz włożył tyle serca i zaangażowania, że zasłużył sobie, na taką nagrodę. Nagroda okazała się jeszcze większa, przy remisie 76:76, z rogu boiska trafił być może swój najważniejszy rzut w karierze – trójkę, która zdecydowała o wygranej!

Anwil do samego końca meczu nie odzyskał skuteczności (nawet z wolnych) i nie znalazł pomysłu na obronę torunian, w której pod koszem królował Mbodj. To już druga wygrana Polskiego Cukru nad mistrzami Polski w tym sezonie.

