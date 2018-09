Historia jak z NBA – rzucił z połowy boiska i wygrał 25.000 PLN! (WIDEO)

1 bitcoin, czyli blisko 25 tysięcy złotych – to nagroda, która trafiła we Wrocławiu do fana koszykówki i widza turnieju 3×3 Feel The Bit, po celnym rzucie z zamkniętymi oczami z połowy boiska. Piękna historia!

Trzy osoby siedzące na trybunach wzięły udział w zorganizowanym podczas turnieju koszykówki ulicznej konkursie rzutu z połowy boiska. Trzeci uczestnik na rozgrzewce nie mógł dorzucić do obręczy. Jego rzut z zasłoniętymi oczami z połowy boiska nie dotknął nawet obręczy, wpadł do kosza wywołując ekstazę publiczności, organizatorów, prowadzącego i oczywiście samego zwycięzcy.

Bogdan wygrywa 1BTC (24094 PLN) w konkursie Blind Shot! 24094 PLN, czyli równowartość BitCoina – Tyle wpadło do portfela Naszego widza, Bogdana, po rzucie z zasłoniętymi oczami z połowy boiska podczas naszego turnieju! Bogdan jest bezapelacyjnym bohaterem pierwszego turnieju 3×3 Feel The Bit – tak pisał o nim na swoim profilu jeden z najlepszych dunkerów na świecie Rafał 'Lipek' Lipiński. Gratulujemy wygranej w konkursie Blind Shot powered by PayCoiner 💪🏀👊 fot. @grajter Opublikowany przez 3×3 Feel The Bit Sobota, 15 września 2018

– To niewiarygodne, chłop jest bohaterem tego turnieju – mówił po szczęśliwym rzucie Bogdana, Rafał Lipek Lipiński, jeden z najlepszych dunkerów na świecie.

Sama sytuacja przypominała tę z NBA, gdzie w przerwie fani mają czasami możliwość wygrania sporej sumy dolarów, za trafienie z połowy boiska.

Bogdan, bo tak na imię ma szczęśliwiec, w nagrodę otrzymał 1 bitcoina, czyli równowartość około 25 tysięcy złotych. To ponad dwukrotnie więcej niż Lipek, który wygrał konkurs wsadów i otrzymał 0,4 BTC ufundowanego przez firmę FutureNet (około 10 tysięcy złotych).

Ciekawą atrakcją dla publiczności był także charytatywny konkurs rzutów za 3 punkty, w którym udział wzięły legendy Śląska, Maciej Zieliński i Jerzy Binkowski, właściciel portalu MVP Magazyn Jakub Roskosz, a także osoba z publiczności i przedstawiciel organizatora – Fundacji Aktywniaki – Filip Marek. Wygranym tego konkursu był Maciej Zieliński z sześcioma trafieniami na koncie. Połowa Bitcoina powędrowała do fundacji Przylądek Nadziei.

Turniej wygrał zespół Energa 3×3 Gdańsk (1BTC), drugie miejsce zajęła drużyna 3×3 Miasteczko (0,4 BTC), trzecie Planet Cash (0,2 BTC).

– Gdyby ktoś zasłonił mi oczy i postawił na Placu Solnym nie mówiąc, że to Wrocław, pomyślałbym, że jestem na turnieju organizowanym przez FIBA – mówi Piotr Renkiel, jeden z zawodników zwycięskiej ekipy i uczestnik wielu turniejów organizowanych przez FIBA.

Wrocławski 3×3 Feel The Bit to pierwszy turniej na świecie, w którym nagrodami były kryptowaluty. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszej edycji. Zbieramy bardzo dobre opinie od uczestników, naszych partnerów oraz fanów, którzy pojawili się na Placu Solnym. Korzystając z okazji, chciałem podziękować każdej osobie zaangażowanej w pomoc w organizacji – mówi Kajetan Maćkowiak, jeden z założycieli firmy Coindeal, głównego sponsora turnieju.

Turniej w liczbach:

12 – tyle zespołów wzięło udział w turnieju

48 – tylu zawodników przyjechało do Wrocławia wziąć udział w zawodach

20 – tyle spotkań rozegrano podczas turnieju, 12 meczów w grupach, 4 w ćwierćfinałach, 2 w półfinałach oraz mecz o trzecie miejsce i złoto

3,5 BTC – taka była pula nagród w kryptowalucie, którą wręczono podczas 3×3 Feel The Bit, jest to równowartość 22700 dolarów, czyli 84 tysięcy złotych

1 BTC – tyle wygrał uczestnik Blind Shot

1 BTC – tyle dostała najlepsza drużyna turnieju, Energa 3×3 Gdańsk

0,5 BTC – tyle przekazano na cele charytatywne

0,4 BTC – otrzymał drugi zespół turnieju, Planet Cash, oraz zwycięzca konkursu wsadów

0,2 BTC – otrzymał trzeci zespół turnieju

50-060 – to kierunkowy na Plac Solny, środek Wrocławia, miejsce gdzie rozgrywano turniej

13 – taki numer na koszulce miał prowadzący turniej, Waldemar Kasta. Była to koszulka Utah Jazz, będącego już na emeryturze Mehmeta Okura

3 – tyle firm związanych z kryptowalutami postanowiło wspierać koszykówkę, były to Coindeal, Paycoiner i Futurenet.

