Historia pewnego zdjęcia – gdy Zieliński i Wójcik byli młokosami

Chudzi chłopcy z wąsikami i dziwnymi fryzurami po latach stali się gwiazdami ligi i reprezentacji Polski. Opisujemy zdjęcie, które Was tak zainteresowało.

Powyższe zdjęcie dołączyliśmy do artykułu o olsztyńskich początkach kariery Macieja Zielińskiego i wzbudziło ono spore zainteresowanie z Waszej strony. Nie tylko w mailach pytaliście, kto się na nim znajduje, więc odpowiadamy.

Zdjęcie wykonano w lipcu 1987 roku, w olsztyńskiej hali Urania, gdzie w latach 80. często odbywały się zgrupowania kadr młodzieżowych. Ten zespół, to drużyna juniorów z rocznika 1969, wzmocniona kilkoma młodszymi koszykarzami.

W górnym rzędzie, od lewej: Dariusz Predecki, Piotr Karolak, Roman Rutkowski, Janusz Kotulski (kierownik drużyny), Andrzej Wierzgacz, Adam Wójcik.

W dolnym rzędzie: Maciej Zieliński, Andrzej Raczkiewicz, Robert Kościuk, Adam Zawada, Krzysztof Mila.

Na zdjęciu brakuje trenerów drużyny, którą prowadzili Remigiusz Koć i Stefan Majer.

Tamta reprezentacja juniorów przygotowywała się w Olsztynie do meczów z Finlandią w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 18. Wówczas, inaczej niż obecnie, te turnieje rozgrywane były co dwa lata i ta drużyna walczyła o awans do turnieju w Jugosławii, który odbył się 1988 roku. Niestety, bez udziału Polaków.

Większość graczy z powyższego zdjęcia zrobiła duże kariery, na czele z Wójcikiem (rocznik 1970), Zielińskim (1971, najmłodszy zawodnik tamtej kadry, ledwie 16-latek) i Kościukiem, ale także Karolak, Rutkowski, Wierzgacz oraz Mila powinni być znani kibicom, którzy interesowali się koszykówką w latach 90. poprzedniego wieku. To były czołowe postaci ekstraklasy.

Mniej znani są z tej grupy Andrzej Raczkiewicz, wychowanek Astorii Bydgoszcz, który na zapleczu ekstraklasy grał też w AZS Lublin, Dariusz Predecki z ROW Rybnik, który na przełomie lat 80. i 90. był głębokim rezerwowym Victorii Sosnowiec oraz Adam Zawada ze Stali Bobrek Bytom, który w tym samym okresie też zaliczył kilka występów w ekstraklasie.

NBA, PLK – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

ŁC