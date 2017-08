Historyczne Kosowo – świetny Dardan Berisha

Były reprezentant Polski zdobył aż 28 punktów dla swojej obecnej kadry, która niespodziewanie pokonała 72:68 Macedonię w pierwszym meczu preeliminacji mistrzostw świata.

Co prawda po znakomitym czwartym miejscu Macedonii na EuroBaskecie 2011 zostało już tylko wspomnienie, bo na dwóch kolejnych turniejach ten zespół zajmował odpowiednio 21. i 19. miejsce, ale w meczu z Kosowem to drużyna z naturalizowanym ostatnio Jordanem Theodore była faworytem.

A jednak – w Prisztinie gospodarze zaczęli od 23:11 w pierwszej kwarcie, a do przerwy było 40:20. Pogoń Macedonii nic nie dała, Kosowo mogło świętować swoją pierwszą wygraną w oficjalnym meczu – w eliminacjach do EuroBasketu 2017 drużyna z Dardanem Berishą miała bilans 0-6.

W środę były reprezentant Polski i koszykarz kilku klubów PLK był gwiazdą. Zdobył aż 28 punktów, trafił 11 z 20 rzutów z gry. Miał 4/11 za trzy punkty, zaliczył też 6 zbiórek i 4 asysty.

W grupie z Kosowem i Macedonią jest także Estonia, do właściwych eliminacji awansują dwa zespoły. W sumie, na osiem zespołów, które wyjdą z preeliminacji, czeka osiem miejsc w rozlosowanych już grupach – Polska w swojej grupie C trafiła na Litwę i Węgry.

