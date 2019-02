Historyczny moment – dziś reprezentacja Polski w Jedynce!

Mecz Polska – Holandia, kończący tak szczęśliwe dla nas eliminacje do Mistrzostw Świata, będzie dziś można zobaczyć w TVP 1, to pierwsza taka sytuacja od wielu lat. Studio na antenie TVP Sport zacznie się aż na 1.5 godziny przed meczem!

Sam mecz rozpocznie się o godzinie 20:30 w gdańskiej ERGO ARENIE. Wciąż można kupić bilety TUTAJ >>, które zaczynają się od 29 złotych (ulgowe) i kończą na 129 złotych (normalny w sektorach blisko parkietu). Na hali można już czas spędzić od godziny 18:00. Wtedy odbędą się koncerty Roksany Węgiel i Kamila Bednarka.

Podczas poniedziałkowego meczu uhonorowani zostaną także uczestnicy Mistrzostw Świata w 1967 roku, gdzie Polacy zajęli 5. miejsce. Zaproszony został m.in. Mieczysław Łopatka, który na tamtym turnieju został wybrany do najlepszej piątki imprezy i był najlepszym jej strzelcem (średnio 19,7 punktu).

Według nieoficjalnych informacji, tym razem gośćmi w studiu TVP Sport będą Robert Skibniewski i Filip Dylewicz.

Gdzie można oglądać dzisiejszy mecz?

19:05 TVP Sport (plus strona www), Polska – Holandia, studio + mecz

20:15 TVP1, Polska – Holandia, studio

20:20 TVP1, Polska – Holandia, mecz

RW

