Hiszpania faworytem do złota – kurs wciąż kuszący!

Zdecydowanie najpoważniejszym kandydatem do wygrania EuroBasketu pozostają obrońcy tytułu. Za nimi są zespoły Serbii i Litwy.

EuroBasket 2017 – typuj i wygrywaj kasę! >>

Już w sobotę i niedzielę odbędą się mecze 1/8 finału trwającego EuroBasketu. Pełen zestaw par podawaliśmy TUTAJ >>. Na stronie Unibet można obstawiać wyniki poszczególnych spotkań, ale również typować zwycięzcę turnieju.

Aktualne kursy Unibet:

Hiszpania – 1.70

Serbia – 7.50

Litwa – 7.50

Słowenia – 11.00

Francja – 11.00

Chorwacja – 21.00

Łotwa – 21.00

Rosja – 31.00

Włochy – 41.00

Finlandia – 51.00

Grecja – 51.00

Niemcy – 101.00

Turcja – 101.00

Czarnogóra – 251.00

Ukraina – 251.00

Węgry – 1001.00

