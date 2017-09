Hiszpania zagrała na Sergio – Turcja zatrzymana

Obrońcy tytułu momentami grali pięknie, z waleczną Turcją mieli tylko chwilowe problemy. Gospodarzom brakowało dobrego ataku, hiszpańska obrona ich stłamsiła. Faworyt wygrał 73:56.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

W ćwierćfinale EuroBasketu Hiszpanie spotkają się we wtorek z Niemcami, Turcy pożegnali się z turniejem jako ostatni z gospodarzy – wcześniej odpadały Rumunia, Izrael i Finlandia.

W niedzielę po pierwszych minutach wydawało się, że Hiszpania może wygrać ten mecz tak, jak poprzednie pięć w fazie grupowej – lekko, łatwo i przyjemnie, różnicą 30 punktów. Cały zespół, z kolejnymi rezerwowymi i Sergio Rodriguezem na czele, na różne sposoby rozmontowywał turecką obronę. Przewaga rosła.

Z czasem Turcja wróciła jednak do gry – najpierw impuls dał Furkan Korkmaz, który miał świetne wejście z ławki. Błyskawicznie zdobył 12 punktów, trafiał z dystansu, z wejść, efektownym wsadem z powietrza. Przewaga Hiszpanów zaczęła topnieć.

Także dlatego, że Turcy zaczęli się bić. Gospodarze coraz lepiej bronili, podwajali braci Gasol, gdy ci zaczynali grać tyłem do kosza, potem dobrze reagowali na obwodzie. I grali fizycznie, mecz się zaostrzył, coraz mniej było łatwych punktów.

Nie zmieniało się jedno – świetnie grał Rodriguez. Po trzech kwartach miał 11 punktów, 7 asyst i 3 przechwyty, w ostatniej sekundzie tej części trafił za trzy, dzięki czemu po 30 minutach Hiszpanie prowadzili 49:43.

Na początku czwartej kwarty mistrzowie Europy uciekli na kilkanaście punktów po akcjach Juancho Hernangomeza oraz Ricky’ego Rubio. Ale niesamowity Korkmaz przybliżył Turcję na 50:56 niespełna 6 minut przed końcem.

Odpuszczany Rubio trafił za trzy, co wywołało taką euforię hiszpańskiej ławki, że padła ustawiona przed nią banda reklamowa. Bo chwili Ricky dorzucił dwa wolne i jeszcze jedną trójkę, przewaga obrońców tytułu znów urosła do 12 „oczek”. I widać było, że jest już po meczu.

Rodriguez miał w sumie 11 punktów i 9 asyst, Rubio dodał 15 punktów, a Pau i Marc zdobyli odpowiednio 11 i 10. Korkmaz zatrzymał się na 20 punktach.

