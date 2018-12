Hit 1 ligi: Polonia ogrywa Sokoła, świetny Kamil Chanas

Przewaga drużyny z Leszna nad niedawnym liderem 1 ligi momentami była zaskakująco duża. Jamalex Polonia 1912 Leszno zasłużenie pokonała Rawlplus Sokół Łańcut 85:74.

Do przerwy koszykarze Polonii wyglądali jak kandydat do awansu do ekstraklasy grający z zespołem środka tabeli, a nie cenionym rywalem z Łańcuta. Po 20 minutach było już bowiem aż 50:31. Po przerwie Sokół zagrał nieco lepiej, ale zwycięstwo lesznian nie było już zagrożone.

Najlepszym graczem meczu okazał się Kamil Chanas. Weteran Polonii zdobył 22 punkty i miał 5 asyst, trafił świetne 4/6 z dystansu. Stanferd Sanny dodał 17 punktów i 6 zbiórek, a Marc Oskar – Sanny zanotował aż 9 asyst. Gospodarze zatrzymali rywala na 42% rzutów z gry.

W barwach Sokoła najwięcej punktów zdobył rezerwowy Dawid Zaguła, który trafił 4 trójki i miał 16 punktów, Wiktor Sewioł dodał 14 oczek. Zabrakło skuteczności potencjalnych liderów – Filip Małgorzaciak, Maciej Klima, Bartłomiej Karolak czy Kamil Zywert w ataku zagrali poniżej swoich standardów.

