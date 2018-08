Hit na otwarcie sezonu – Arka w Gdyni zagra z Barceloną

Jeśli nowa jakość, to po całości! Klub z Gdyni poinformował, że 15 września na własnym parkiecie zagra towarzyski mecz z Barceloną, stałym uczestnikiem Euroligi, jednym z najsilniejszych hiszpańskich zespołów.

Od kilku tygodni jest już jasne, że z zespołu środka tabeli, jakim było Asseco, Arka Gdynia stanie się jedną z drużyn ligowej czołówki, rywalizującym dodatkowo w EuroCup, prestiżowym i silnym sportowo, europejskim pucharze.

Pierwszym krokiem były transfery – drużyna prowadzona przez Przemysława Frasunkiewicza sięgnęła po mocny zestaw graczy zagranicznych. W najbliższym sezonie w Gdyni zagrają James Florence, Deividas Dulkys, Josh Bostic i Robert Upshaw. Z polskich graczy zatrudniono m.in. Adama Łapetę i Filipa Dylewicza.

We wtorek okazało się, że rozmach dotyczy nie tylko budżetu, ale również otoczki. Otwarciu sezonu towarzyszyć ma mecz z Barceloną, która – choć poprzedni sezon miała nieco rozczarowujący – jest jedną z najlepszych marek w Europie. Drużyna prowadzona przez słynnego Serba Svetislava Pesicia ma zagrać w Gdyni 15 września. Arka niebawem ma poinformować o szczegółach dotyczących biletów na to spotkanie.

Mamy dla was niespodziankę! Już 15 września w Gdynia Arena zagramy z @FCBbasket ! 🔥🔥🔥 Szczegóły wielkiego otwarcia już wkrótce! Do zobaczenia #wGdyni 🏀 — Asseco Gdynia (@assecogdynia) August 7, 2018