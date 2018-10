Hit z kalkulatora – Polsat totalnie lekceważy koszykówkę

Jeden z najbardziej oczekiwanych meczów sezonu bez komentatorów w hali oraz ze skandaliczną jakością obrazu. Transmisja meczu Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń okazała się antyreklamą PLK.

Na ten mecz czekał nie tylko komplet kibiców we Włocławku, ale także kibice przed ekranami. Skończyło się na szyderczych uwag i pytaniach, czy to czasem nie złudzenie? Okazało się, że na tak zapowiadający się mecz, Polsat Sport nie chciał wysłać komentatorów, nie mówiąc już o robiących wywiady dziennikarzach. Komentarz na odległość powoduje, że niemal nie słychać dźwięków z hali, itd., itp.

Jakość obrazu – z dumnymi literkami HD w rogu – już w latach dziewięćdziesiątych uznana byłaby za słabą. „Te kamery to chyba wypożyczone z muzeum techniki” – kpili kibice na Twitterze. Po takich telewizyjnych kompromitacjach, raczej nie będzie co dziwić się śladowym oglądalnościom transmisji PLK, a w konsekwencji znikomej popularności koszykówki.

Umowa PLK z Polsatem ma obowiązywać jeszcze przez 5 lat.

TS

