Hollywod Moe – coraz lepszy skrzydłowy Stelmetu

Od świątecznego meczu z Turowem ma średnio po 11,5 punktu, 5,1 zbiórki oraz 1,1 przechwytu, trafia 57 proc. rzutów z gry. Nagrał też kilka nowych kawałków.

„All Night”, najnowszy rapowy numer Armaniego Moore’a aka Hollywood Moe, opowiada o ognistych relacjach z kobietami, ale oczywiście muzyka i płeć piękna zajmują w życiu skrzydłowego Stelmetu dalsze miejsce. – Koszykówka to nr 1, bez wątpienia. Muzyka to raczej hobby, nie mam jakichś poważnych planów – mówi nam Armani.

Dobra, to zacznijmy od koszykówki. Absolwent Tennessee kilka miesięcy temu przyjechał do Europy po raz pierwszy w życiu i nie od razu zaadaptował się do tutejszego stylu gry. 22-letni skrzydłowy o wzroście 196 cm, który na uczelni wyróżniał się wszechstronnością i grywał na każdej pozycji oprócz środkowego, w pierwszych miesiącach nie pokazał nic wyjątkowego.

– Trochę mi zajęło przyzwyczajenie się do europejskiej koszykówki, ale trenerzy i doświadczeni koledzy pomogli mi to zrobić krok po kroku. Uważam, że już dość dobrze się przestawiłem – mówi Moore.

Pierwsze kroki w Zielonej Górze

W ostatnich meczach spisuje się naprawdę nieźle. Oczywiście, w silnym Stelmecie z wieloma dobrymi graczami gwiazdą nigdy nie będzie, ale jego wkład jest coraz bardziej widoczny i to w różnych aspektach. Moore potrafił rzucić 17 punktów Stali Ostrów czy po 15 z Polskim Cukrem i Treflem, zaliczył 7 zbiórek z zespołem z Torunia, zebrał 8 piłek w Tarnobrzegu, w Radomiu nieźle bronił, wykonuje też efektowne wsady.

Co było dla niego największym problemem na początku? – Ruszyć z piłką tak, by nie popełnić błędu kroków – mówi Armani. – W NCAA dozwolony jest ten pierwszy krok, zanim zakozłujesz piłkę, tutaj musiałem się przyzwyczaić, że najpierw musi być kozioł, a potem krok. To szczegół, ale bardzo istotny. Jak go przyswoiłem, zaczęło mi się grać lepiej.

– Ważna była też cierpliwość – musiałem zrozumieć, że nie muszę niczego forsować, tylko wykonywać swoją rolę w systemie. Dzięki temu częściej znajduję się teraz w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, by dostać podanie czy rzucić – dodaje skrzydłowy Stelmetu.

Moore podkreśla, że dużą rolę w procesie adaptacji mieli doświadczeni gracze Stelmetu. – Thomas Kelati opowiada mi o wielu rzeczach, wyjaśnia wiele spraw dotyczących gry, ale też klubu itp. James Florence pomógł mi w budowaniu pewności siebie, podobnie jak Vlado. Generalnie cieszę się, że moi koledzy ufają mi, czuję ich wsparcie.

Freedom of Speech

Dobra, Armani – co z tą muzyką?

– To jest moje hobby, od jakichś dwóch lat komponuję, piszę i nagrywam kawałki. To po prostu zajmuje mi mój wolny czas – mówi Hollywood Moe, którego inspirują m.in. T-Eazy, Kendrick Lamar czy Big Sean.

W ciągu dwóch lat Moore nagrał około 25-30 kawałków. Kilka z nich powstało w Zielonej Górze: „Pablo (Back Off)”, „Freedom of Speech”, „Where The Love At”, „Faded (I’m Gone)”, “Grandma” oraz wspomniane “All Night”.

– Płyty jeszcze nie wydałem. I nie planuję, choć jak ktoś usłyszy moją muzykę i coś mi zaproponuje, to może się zastanowię – śmieje się Moore.

Łukasz Cegliński

PS Tak, jego imię wzięło sie od Giorgio Armaniego. Jeden z kuzynów Moore’a był fanem włoskiej mody i podsunął je matce koszykarza Stelmetu. Jej spodobało się brzmienie i po boiskach biega teraz Armani Moore. Aka Hollywood Moe.

