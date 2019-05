HoopLife – zobacz trailer i trenuj! (wideo)

Wielkie otwarcie tegorocznego Campu już 26 Czerwca w Krakowie, trwają jeszcze ostatnie zapisy! W międzyczasie można zobaczyć trailer filmu dokumentalnego, który powstaje o działalności „HoopLife”.

Tegoroczny camp „Lato z HoopLife” ma przynieść jeszcze więcej możliwości niż dotychczas. Dużo więcej informacji na temat tegorocznych campów znajdziesz TUTAJ >>

– Kraków 26.06-6.07.2019

– Toruń 8.07-18.07.2019

– Lublin 20.07-30.07.2019

Po raz kolejny obóz poprowadzi trener Donnie Arey:

– 24 lata współpracujący z Orlando Magic (NBA)

– 14 lat prowadzący kliniki NBA podczas Meczów Gwiazd

– asystent Michael’a Jordan’a na campie „Flight School” w Kalifornii

– w przeszłości prowadzący „Easter Egg Roll Camp” w „Białym Domu” za prezydentury Baracka Obamy.

Zobacz, jak trener Donnie Arey pracował na campie Junior NBA:

Zapisywać możemy się poprzez stronę HoopLife Basketball:

http://hooplifecamps.com/camps/summer-camps/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z organizatorem:

Aleksander Mrozik

+ 48 502 41 40 62

email: aleksander.mrozik8@gmail.com