Horror w Bydgoszczy – Tomasz Stępień z życiowym występem

Zetkama Doral Nysa Kłodzko pokonała po dogrywce Eneę Astorię 90:89, a 31-letni skrzydłowy Tomasz Stępień rzucił w Bydgoszczy aż 37 punktów.

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

Drugie wyjazdowe zwycięstwo klubu z Kłodzka. W połowie listopada Zetkama Doral Nysa wygrała w Kołobrzegu, w 20. kolejce zespół Marcina Grygowicza wywalczył dwa punkty w Bydgoszczy.

Goście w połowie trzeciej kwarty prowadzili nawet 60:49. Kolejne minuty bydgoszczanie wygrali jednak 16:0 i wyszli na prowadzenie. Koszykarze Zetkamy Doralu Nysa w dużej mierze za sprawą Tomasza Stępnia (10 z 18 punktów zespołu w czwartej kwarcie), potrafili jednak wrócić na prowadzenie. W końcowych minutach podstawowego czasu gry każda ze stron miała szansę wyjść na prowadzenie, ale ostatecznie kwarta zakończyła się remisem.

W dogrywce znów szalał Stępień – zdobył 8 punktów, ale najważniejszą akcje wykonał Rafał Wojciechowski, który na kilka sekund przed końcem dodatkowego czasu zebrał piłkę po niecelnym rzucie Stępnia, a następnie trafił spod kosza. Enea Astoria Bydgoszcz próbowała odwrócić losy zawodów, ale szalony rzut Michała Aleksandrowicza nie znalazł drogi do kosza.

On dziś był nie z tej ziemi! 😁😁36 min, 37 pkt., 12/23 z gry, 7 zb., 33 eval 😎😎 Opublikowany przez Zetkama Doral Nysa Kłodzko na 20 stycznia 2018

Stępień mecz ukończył z dorobkiem 37 punktów (12 na 23 z gry i 8 na 9 za 1), a także 7 zbiórkami i 2 przechwytami. Najlepszym punktującym Enei Astorii Michał Aleksandrowicz – 16 punktów, ale 5 na 14 z gry.

Tomasz Stępień po rocznej przerwie jesienią wrócił do Kłodzka. W poprzednim sezonie bronił barw Jamalexu Polonii Leszno, a obecne rozgrywki rozpoczynał we wrocławskim WKK, w 2. lidze. Grający na pozycji niskiego skrzydłowego doświadczony koszykarz ma na swoim koncie, grę w ekstraklasie w barwach AZS-u Koszalin i wiele sezonów na parkietach I ligi, m.in. w Spójni Stargard i Polskim Cukrze Toruń

Źródło: PZKosz, Zetkama Doral

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>