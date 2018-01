Horror w Zgorzelcu – Turów po trzech dogrywkach!

Trzy i pół minuty przed końcem czwartej kwarty TBV Start prowadził 76:69, ale PGE Turów się podniósł. W długim dreszczowcu oba zespoły trafiały z nieba do piekła i z powrotem, ostatecznie gospodarze zwyciężyli aż 123:111.

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>

Cóż to był za mecz! Ciężko policzyć, ile razy PGE Turów i Start leżały na deskach i wydawało się, że już nic ich nie uratuje. A jednak – determinacja liderów, błędy rywali i nerwy złożyły się na ogromne emocje, które trzymały w napięciu przez ponad dwie i pół godziny.

Spotkanie od początku było szalenie zacięte – co prawda przez jego większość prowadził Start, ale w ostatniej minucie zgorzelczanie doprowadzili do remisu 78:78 i się zaczęło. Jeszcze w czwartej kwarcie skuteczne akcje wymienili między sobą Chavaughn Lewis i Cameron Ayers, a potem Bartosz Bochno zablokował Marcina Dutkiewicza.

W pierwszej dogrywce Turów miał Start na widelcu – prowadził już 89:84, a na 17 sekund przed końcem było 91:88. Ale wtedy Jacek Jarecki sfaulował przy rzucie za trzy Jamesa Washingtona, a rozgrywający Startu wykorzystał trzy wolne. Mało tego – po niecelnym rzucie Ayersa lublinianie mieli jeszcze szansę na zwycięskie trafienie, ale Uros Mirković spudłował.

W drugiej dogrywce Start objął prowadzenie po trójce Dutkiewicza, ale Ayers i Rod Camphor doprowadzili jeszcze do remisu 101:101. Wtedy dwa kolejne rzuty trafił coraz częściej niezawodny w takich momentach Lewis (świetne spotkanie – 31 punktów, 8 zbiórek, 8 asyst).

Myślicie, że to był koniec? Nic z tego! Jarecki, a potem Camphor wyprowadzili Turów na prowadzenie 106:105, ale też na niedługi czas, bo w kluczowym momencie znów dobrze odnalazł się Washington, który przywrócił przewagę Startowi. Ale potrzebna była trzecia dogrywka, bo faulowany Brad Waldow wykorzystał tylko jeden rzut wolny. Po 50 minutach walki było 107:107.

W 52. minucie było już jednak 112:107 dla gospodarzy po trafieniach Ayersa i Camphora – takiej przewagi, mimo kolejnych akcji Lewisa, Turów już nie wypuścił. Po wielkich, ogromnych, wystrzałowych emocjach zgorzelczanie zwyciężyli ostatecznie 123:111.

Najwięcej, 29 punktów dla Turowa, zdobył znakomity Ayers, który grał jak prawdziwy lider trafiając w najważniejszych momentach, a na dodatek miał też 8 zbiórek i 8 asyst. Bardzo dobrze wspierali go Camphor (20 punktów, 9 zbiórek) i Waldow (19 punktów, 15 zbiórek i 7 bloków!), a wcześniej z dystansu skuteczni byli Jakub Patoka (19 punktów) i Stefan Balmazović (17).

W zespole z Lublina – poza Lewisem – wyróżnili się Washington (21 punktów), grający aż 54 minuty (!!!) Dutkiewicz (18) oraz skuteczni pod tablicami Mirković i Darryl Reynolds (po 19).

