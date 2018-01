Hubert Kruszczyński w ogniu – 9/9 za trzy!

Nieprawdopodobny wynik w rzutach z dystansu miał w Opolu rozgrywający Górnika Wałbrzych – 22-letni gracz trafił wszystkie dziewięć trójek, w sumie zdobył 33 punkty i poprowadził zespół do wygranej 87:82.

Hubert Kruszczyński pochodzi z Chełmna, w rozgrywkach młodzieżowych reprezentował kluby z Bydgoszczy i Włocławka, trzy sezony temu liznął trochę II ligi w rezerwach Asseco, dwa ostatnie lata spędził ponownie w Chełmnie, grając w III lidze.

Od tego sezonu reprezentuje Górnik Trans.eu Wałbrzych i spisuje się bardzo dobrze – 22-letni rozgrywający o wzroście 187 cm, średnio zdobywa po 13,5 punktu, jest trzecim strzelcem lidera grupy D (bilans 17-3).

Ale takiego meczu, jak w sobotę, jeszcze nie miał. Zresztą, takiego spotkania nie rozegrała i pewnie nie rozegra większość koszykarzy…

9/9 za trzy! W sumie 33 punkty (11/12 z gry i 2/2 z wolnych), a do tego 3 zbiórki, 2 asysty, 2 przechwyty. W dużej mierze dzięki Kruszczyńskiemu Górnik wygrał ważny wyjazdowy mecz z trzecim w tabeli Weegree AZS Politechnika Opolska.

Zaczęło się źle dla wałbrzyszan, Górnik przegrywał 4:17. Wtedy Kruszczyński trafił cztery trójki w niespełna cztery minuty, zespół zaliczył zryw 15:0 i wyszedł na prowadzenie. W drugiej kwarcie strzelec Górnika miał moment, w którym rzucił 8 punktów w półtorej minuty, do przerwy miał 7/7 za trzy, a jego zespół prowadził już 48:34.

I choć w drugiej połowie Kruszczyński dorzucił już tylko dwie trójki, a AZS PO szybko dogoniła gości i w czwartej kwarcie wygrywała nawet 73:70, to jednak górą w tym spotkaniu był Górnik. Cały zespół z Wałbrzycha miał 15/26, czyli doskonałe 57,7 proc. z dystansu.

Czy 9/9 Kruszczyńskiego to rekord polskich lig centralnych, jeśli chodzi o liczbę trafień przy 100 proc. skuteczności z dystansu? Możliwe, my pamiętamy tylko 8/8 Michała Nowakowskiego z czasów gry dla Czarnych Słupsk. Drażen Tankosić, Chorwat, który w 2001 roku trafił rekordowe w PLK 11 trójek, w pamiętnym meczu w Pruszkowie pomylił się raz – miał 11/12.

Kruszczyński po fantastycznym meczu ma teraz 40,6 proc. skuteczności za trzy, 43/106 w skali całego sezonu. Wcześniej udawało mu się trafiać po 4/5, ale też 2/8 czy 3/9. W poprzedniej kolejce, przeciwko Sudetom Jelenia Góra, miał 1/5 i tylko 3 punkty w całym meczu.

ŁC

