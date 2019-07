HydroTruck inwestuje – Aleksander Lewandowski w Radomiu

Młodzieżowy reprezentant Polski Aleksander Lewandowski (196 cm, 18 lat), grający na pozycji skrzydłowego, podpisał dwuletnią umowę na grę w barwach HydroTrucku Radom.

– To gracz mający koszykarskie geny, bo tata grał przez wiele lat na wysokim poziomie. To rzecz jasna diamencik, który wymaga obróbki i potrzeba czasu żeby wszedł na odpowiedni poziom w dorosłej koszykówce. Będziemy jednak cierpliwi bo liczymy na długofalową współpracę – mówi trener HydroTrucku, Robert Witka.

Nowy gracz radomskiego teamu, syn wieloletniego gracza ekstraklasy – Przemysława Lewandowskiego rozpoczynał swoją koszykarską przygodę od występów w młodzikach i kadetach Jagiellonki Warszawa. Potem był już Biofarm Basket Poznań, którego barwy reprezentował zarówno w rozgrywkach juniorów, jak i seniorów – ostatnio na zapleczu ekstraklasy.

W lipcu grał w reprezentacji Polski U20, która uczestniczyła w Mistrzostwach Europy w Tel Avivie. Spotkał się tam zresztą ze swoim obecnym kolegą klubowym z HydroTrucku – Adrianem Boguckim. W turnieju Dywizji A notował średnio 4.3 pkt. oraz 2.4 zbiórki, w niecałe 14 minut na parkiecie.

*

Wszystkie kontrakty, nazwiska i składy drużyn PLK przed sezonem 2019/20 znajdziesz TUTAJ >>

RW