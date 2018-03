I co z tym Wojciechowskim? Idealna okazja Anwilu

Kontuzja Szymona Szewczyka i poszukiwanie polskiego paszportu? Drużyna z Włocławka ściąga reprezentanta Polski, który grał naprawdę dobry sezon we Włoszech. Pomysł świetny, temat podobno klepnięty, ale potwierdzenia nadal brak.

Paul George zadziwia w butach Nike PG2 „Home Craze” – są już dostępne! >>

O tym transferze koszykarskie środowisko huczy od przynajmniej doby. Fakt rozmów i porozumienia potwierdzają także nasze źródła. Klub z Włocławka oficjalnie nadal niczego jeszcze nie ogłosił. Być może przedłużają się biurokratyczne procedury, a może pojawiła się jednak jakaś przeszkoda. O transferze Wojciechowskiego (i przy okazji rozgrywającego Mario Ihringa) napisały w środę rano serwisy Sportando i Eurobasket, ale mogły po prostu opierać się o te same plotki z Polski, co wszyscy.

Jakub Wojciechowski (28 lat, 213 cm) to sprawny podkoszowy, mogący grać na pozycjach środkowego i silnego skrzydłowego, w ostatnich latach był nieco pomijany przy selekcji do reprezentacji, ale podczas ostatnich dwóch okienek pokazał, że może być w niej przydatny. Był jednym z niewielu graczy, którzy dobrze wypadli w meczu z Litwą – zanotował 10 punktów i 7 zbiorek, trafił 5/8 z gry. I pokazał, że potrafi zdobywać punkty na różne sposoby. Choć z drugiej strony, zawiódł tak jak inni gracze, na Węgrzech, trafiając tylko 1/7 z gry.

Włoski klub Polaka, Capo D’Orlando, miał zły sezon – w grupie Ligi Mistrzów zajął ostatnie miejsce, w lidze włoskiej jest też ona statnim miejscu i ewidentnie jest w rozsypce. Wojciechowski dobrą formę pokazywał jednak w obu rozgrywkach. W lidze potrafił zagrać mecz na 27 punktów i 8 zbiórek, będąc MVP kolejki we Włoszech. Bywał też liderem w Champions League, zdobywając na przykład 17 punktów z Ludwigsburgiem.

Oczywiście, doświadczony już zawodnik nie jest gwiazdą europejskich parkietów, ale w realiach PLK powinien być wyróżniającym się graczem. Podobnie jak kontuzjowany Szewczyk, może wychodzić na obwód grożąc rzutem, jest jednak sprawniejszy fizycznie, bardziej dynamiczny.

Zmienników na tym poziomie (jeśli Wojciechowski wchodziłby na boisko za Josipa Sobina) ma w Polsce tylko Stelmet. I jeśli ten transfer wypali, tylko Stelmet będzie mógł się teraz równać z Anwilem głębią składu.

Paul George zadziwia w butach Nike PG2 „Home Craze” – są już dostępne! >>

MVP È Jakub Wojciechowski dell'Orlandina Basket il Miglior giocatore della 9ª giornata #LBASerieA PosteMobile! 🏀💪🏼27 punti in 28 minuti per il centro, che chiude con 33 di valutazione#TuttoUnAltroSport Opublikowany przez LBA – Legabasket Serie A na 5 grudnia 2017